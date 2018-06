Η καλύβα όπου γεννήθηκε η Νίνα Σιμόν μπήκε στον θησαυρό Αμερικανικής κληρονομιάς [εικόνες]

Το ξύλινο, πάμφτωχο και ερειπωμένο σπίτι όπου γεννήθηκε η Νίνα Σιμόν, το 1933, στη Βόρεια Καρολίνα, αποτελεί πλέον μέρος του «εθνικού αμερικανικού θησαυρού».

Η απόφαση ελήφθη την Τρίτη 19 Ιουνίου από την εθνική επιτροπή για την ιστορική διάσωση, με αφορμή τον μήνα αφρο-αμερικανικής μουσικής.

Η γενική διευθύντρια της επιτροπής, Stephanie Meeks, απέτισε φόρο τιμής στην εμβληματική τραγουδίστρια, η οποία «δεν μοιάζει με κανέναν άλλο στην Αμερική», όπως είπε.



Σημαντικές εργασίας ανακαίνισης στο εν λόγω σπίτι θα ξεκινήσουν στις προσεχείς εβδομάδες, σε συνεργασία με τέσσερις αφρο-αμερικανούς καλλιτέχνες (ζωγράφους, γλύπτες και σκηνοθέτη) οι οποίοι αγόρασαν το σπίτι το 2017.

Η ηθοποιός Phylicia Rashad θα γίνει πρέσβειρα της καμπάνιας ανακαίνισης του σπιτιού, την οποία προωθεί η Fondation Ford.



Η Νίνα Σιμόν (στο πραγματικό όνομά της Γιουνίς Κάθλην Γουέημον, Eunice Kathleen Waymon, 1933 - 2003) γεννήθηκε στην πόλη Τράιον της Καρολίνα, ήταν το έκτο από τα οκτώ παιδιά πολυμελούς οικογένειας. Όπως πολλoί άλλοι Μαύροι τραγουδιστές, άρχισε να τραγουδάει στην τοπική της εκκλησία, φανερώνοντας παράλληλα πλούσιο ταλέντο και ως πιανίστρια.

Εδώ η Νίνα Σιμόν, μπροστά στο σπίτι της, σε ηλικία 8 ετών:



Σε ηλικία δεκαεπτά ετών μετακόμισε στη Φιλαδέλφεια της Πενσιλβάνια, όπου έδινε μαθήματα και συνόδευε στο πιάνο την ερμηνεία διαφόρων τραγουδιστών. Χάρις την οικονομική συνεισφορά δωρητών, άρχισε σπουδές πιάνου στην περίφημη σχολή Juilliard School of Music της Νέας Υόρκης. Ωστόσο, η έλλειψη πόρων την ανάγκασε να τα παρατήσει και να εγκαταλείψει το όνειρό της να γίνει η πρώτη Αφρο-αμερικανή σολίστας πιάνου. Αργότερα προσπάθησε να εισαχθεί στο ιδιαίτερα απαιτητικό Curtis Institute της Φιλαδέλφεια, αλλά απορρίφθηκε. Η ίδια πίστευε ότι αυτό έγινε λόγω της φυλετικής της καταγωγής.



Στη συνέχεια στράφηκε στη μπλουζ και την τζαζ μουσική. Το 1954 άρχισε να εμφανίζεται σε νυχτερινό κέντρο της Ατλάντικ Σίτυ με τα καλλιτεχνικό όνομα "Νίνα Σιμόν". Το "Νίνα" - στα ισπανικά "κορίτσι" - ήταν το παρατσούκλι που της κόλλησε ο φίλος της ενώ το "Σιμόν" προήλθε από το όνομα της Γαλλίδας ηθοποιού Σιμόν Σινιορέ. Άρχισε να γίνεται γνωστή στο ευρύτερο κοινό το 1959 ερμηνεύοντας σε διασκευή το "I Loves You Porgy" (από το μιούζικαλ Porgy And Bess) του Τζωρτζ Γκέρσουϊν, το οποίο ήταν και η μοναδική της επιτυχία που θα εισερχόταν στο αμερικανικό Top 40.



Ακολούθησε το "My Baby Just Cares For Me" (το οποίο επανήλθε ως επιτυχία τη δεκαετία του 1980, όταν χρησιμοποιήθηκε σε τηλεοπτικές διαφημίσεις του αρώματος Chanel No. 5).

Έζησε σε διάφορες χώρες της Καραϊβικής, της Αφρικής και της Ευρώπης, συνεχίζοντας τις εμφανίσεις και μετά τα εξήντα της. Το μεγαλοπρεπές της παρουσιαστικό και η επιβλητική της παρουσία πάνω στη σκηνή, χάρισαν στη Σιμόν τον τίτλο της "Αρχιέρειας της Σόουλ".

Παντρεύτηκε και χώρισε δύο φορές.

Το 1993, εγκαταστάθηκε κοντά στο Αιξ-αν-Προβάνς, στη νότια Γαλλία. Απεβίωσε στον ύπνο της, στο Καρρύ-λα-Ρουέτ το 2003. Η αυτοβιογραφία της Σιμόν με τίτλο I Put A Spell On You (ISBN 0-306-80525-1) εκδόθηκε το 1992.

Ακούστε το «I Put A Spell On You»:

Ακούστε το «My Baby Just Cares For Me»: