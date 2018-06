Η COSMOTE συμμετέχει στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο Privacy Flag

Στην προστασία της ιδιωτικότητας στο ψηφιακό περιβάλλον συμβάλλει η COSMOTE, με τη συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο Privacy Flag1.

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη εργαλείων που θα βοηθούν τους πολίτες να προστατεύσουν τα δεδομένα τους κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο.

Στο πλαίσιο του Privacy Flag, έχουν δημιουργηθεί εφαρμογές για υπολογιστές και smart phones (web–browser add-on και mobile app), καθώς και μία σύγχρονη πλατφόρμα (public url) που βοηθούν τους χρήστες να ελέγχουν και να αξιολογούν τις ιστοσελίδες που επισκέπτονται και τις εφαρμογές που κατεβάζουν στο «έξυπνο» κινητό τους τηλέφωνο, ως προς την διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων τους. Το ερευνητικό έργο χρησιμοποιεί μηχανισμούς crowd sourcing, για την αξιολόγηση των εργαλείων μέσω ανατροφοδότησης από τους ίδιους τους τελικούς χρήστες.

Από τα κυριότερα εργαλεία που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου είναι το Privacy Flag Βrowser add-on, με την εγκατάσταση του οποίου στον Google Chrome, το χρώμα του Βrowser add-on εικονιδίου αλλάζει, χαρακτηρίζοντας τους ιστότοπους ως «φιλικούς» ή «μη φιλικούς» ως προς την ιδιωτικότητα. Εξίσου σημαντικό είναι και το Μobile app Privacy Flag. Η εφαρμογή ενημερώνει σχετικά με πιθανούς κινδύνους από εγκατεστημένες εφαρμογές σε κινητές συσκευές και ταμπλέτες με λειτουργικό σύστημα Android, πραγματοποιώντας ελέγχους στα δικαιώματα πρόσβασης που ζητούνται να παραχωρηθούν (π.χ. γεω-τοποθεσία, επαφές, φωτογραφίες, κ.α.). Τα εργαλεία του Privacy Flag είναι διαθέσιμα στον παρακάτω σύνδεσμο: http://privacyflag.eu/pf-tools/.

Ως project coordinator, η COSMOTE συντονίζει το ερευνητικό έργο Privacy Flag και επιπλέον συμμετέχει στον καθορισμό των τεχνικών απαιτήσεων, των προδιαγραφών, της αρχιτεκτονικής του συστήματος αλλά και στη συνολική αξιολόγηση του προγράμματος. Επίσης συμβάλλει στη διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου, καθώς και στη διαμόρφωση του επιχειρηματικού μοντέλου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. μέσω του πλαισίου Horizon 2020, συμμετέχουν σε αυτό 12 φορείς από 7 χώρες της Ευρώπης (Ελλάδα, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Σερβία και Σουηδία) και έχει συνολική διάρκεια 3 χρόνια.

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι πρωτοπόρος στις τεχνολογικές εξελίξεις και αποτελεί μακράν τον μεγαλύτερο επενδυτή σε υποδομές τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Μόνο το 2018, ο Όμιλος συμμετέχει σε 23 πρωτοποριακά ερευνητικά επιδοτούμενα προγράμματα, ενώ συνολικά από το 2009 μέχρι σήμερα, έχει λάβει μέρος σε περισσότερα από 55 ερευνητικά έργα. Παράλληλα, τα Εργαστήρια Νέων Τεχνολογιών του Ομίλου ΟΤΕ αξιολογούν τις νέες τεχνολογίες και τον εξοπλισμό των τηλεπικοινωνιών του μέλλοντος. Με όχημα την τεχνολογία και την καινοτομία, ο Όμιλος ΟΤΕ επιδιώκει να φτιάξει έναν κόσμο καλύτερο για όλους.

1 Privacy Flag – Protecting Citizens Privacy, Privacy Management for Websites, Smartphone applications and the Internet of Things