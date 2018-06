Αδρεναλίνη στο κόκκινο με αγώνες Formula1, NASCAR Cup Series & Red Bull Air Race αποκλειστικά στην Cosmote TV [βίντεο]

Ποικιλία σε αθλητικό και κινηματογραφικό περιεχόμενο υπάρχει και αυτή την εβδομάδα στο πρόγραμμα της COSMOTE TV.

Στα κανάλια COSMOTE SPORT, η προσοχή στρέφεται στους συναρπαστικούς αγώνες του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Την Παρασκευή 22/6, οι συνδρομητές μεταφέρονται στη Γαλλία, για να παρακολουθήσουν τις πρώτες ελεύθερες δοκιμές (12.50), αλλά και τον κυρίως αγώνα στο Circuit Paul Ricard (Κυριακή 24/6, 16.45) της Formula1, στο COSMOTE SPORT 5HD.

Η σκυτάλη δίνεται την Κυριακή 24/6 στον 4ο αγώνα της σεζόν του Red Bull Air Race World Championship στη Βουδαπέστη (14.00, COSMOTE SPORT 8HD), αλλά και στη 16η αγωνιστική του NASCAR Cup Series Toyota Save Mart 350 (22.00, COSMOTE SPORT 5HD), όπου οι Κάιλ Μπους και Κέβιν Χάρβικ θα συνεχίσουν να μάχονται για την πρωτιά.

Οι φαν του μπάσκετ θα έχουν την ευκαιρία να απαολαύσουν τo NBA Draft 2018 και να μάθουν ποιοι από τους νέους παίκτες που ξεχώρισαν παγκοσμίως θα καταφέρουν να ενταχθούν στα ρόστερ των ομάδων του ΝΒΑ (Παρασκευή 22/6, 02.00, COSMOTE SPORT 4HD). Φαβορί για τη No1 επιλογή του φετινού NBA draft, η οποία ανήκει στους Σανς, θεωρείται ο Λούκα Ντόνσιτς. Η Νο2 επιλογή ανήκει στους Κινγκς και η Νο3 στους Χοκς, οργανισμοί που θα διεκδικήσουν τα μεγαλύτερα ονόματα που υπάρχουν στη λίστα. Εκτός του Ντόνσιτς, με την κορυφή φλερτάρουν και οι Ντιάντρε Άιτον και Μοχάμεντ Μπάμπα, οι οποίοι αγωνίστηκαν στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ, NCAA. Μεγάλες πιθανότητες να επιλεγεί στο draft έχει και ο 20χρονος Κώστας Αντετοκούνμπο, μικρότερος αδελφός των Γιάννη και Θανάση, ο οποίος αγωνίστηκε φέτος στο Dayton.

Για τους λάτρεις του τένις, υπάρχουν στο πρόγραμμα του COSMOTE SPORT 6HD οι ημιτελικοί του ATP World Tour 500, Gerry Weber Open (Σάββατο 23/6, στις 12.30), αλλά και ο μεγάλος τελικός, την Κυριακή 24/6, στις 14.00. Το τουρνουά έχει ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς μεταξύ των αθλητών που αγωνίζονται στη Γερμανία είναι και ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Παράλληλα στο COSMOTE SPORT 7HD θα προβάλλονται οι καθημερινές «μάχες» μεταξύ των μεγάλων ονομάτων που συμμετέχουν στο Fever-Tree Championships.

Οι φαν του beach volley, θα έχουν την ευκαιρία να «μεταφερθούν» στην Τσεχία και να παρακολουθήσουν το 2018 FIVB Beach Volleyball World Tour. Οι ημιτελικοί των ανδρών και των γυναικών διεξάγονται την Κυριακή 24/6 (από τις 10.05, COSMOTE SPORT 7HD) , ενώ οι τελικοί την ίδια ημέρα στις 18.35 και 17.20, αντίστοιχα (COSMOTE SPORT 6HD).

Στο πρόγραμμα της COSMOTE TV, ξεχωρίζει επίσης το νέο επεισόδιο της πολυβραβευμένης σειράς ντοκιμαντέρ ESPN 30 for 30, το οποίο παρουσιάζει την ιστορία του επαγγελματία πυγμάχου και πρωταθλητή της κατηγορίας βαρέων βαρών του 1993, Tommy Morrison, ο οποίος απασχόλησε τα Μέσα μέχρι και τον θάνατό του το 2013, τόσο με την επαγγελματική όσο και με την προσωπική του ζωή (Τρίτη 19/6, 22.00, COSMOTE SPORT 6HD).

Στα κινηματογραφικά κανάλια της COSMOTE TV η προσοχή στρέφεται σε πρεμιέρες δημοφιλών ταινιών.

Στο COSMOTE CINEMA 1HD, ξεχωρίζουν η πρεμιέρα της δραματικής πολωνικής ταινίας Η Tελευταία Oικογένεια (The Last Family) για την ιστορία, την οικογένεια και την καθημερινότητα του Πολωνού ζωγράφου Ντζιζλαβ Μπεκσίνσκι (Πέμπτη 21/6, 21.00, ζώνη Red Carpet Premieres) και η δραματική ταινία Ένα Eνωμένο Βασίλειο (A United Kingdom) για την αληθινή ιστορία αγάπης μεταξύ του βασιλιά της Μποτσουάνα Σερέτσε Κάμα και της Αγγλίδας υπαλλήλου Ρουθ Γουίλιαμς, που ξεπέρασε τις πολιτικές αντιθέσεις της εποχής (Κυριακή 24/6, 21.00, ζώνη Blockbuster). Στο κανάλι έρχονται σε Α’ προβολή και η ταινία κινουμένων σχεδίων Izzie’s Way Home (Σάββατο 23/6, 21.00, ζώνη Family), αλλά και αυτή της κωμικής περιπέτειας Kung Fu Yoga με τον Τζάκι Τσαν να ενσαρκώνει έναν Κινέζο Καθηγητή Αρχαιολογίας, ο οποίος προσπαθεί να ανακαλύψει τον χαμένο θησαυρό του βασίλειου της Μαγκάντα (Δευτέρα 25/6, 21.00, ζώνη Action).

Στο COSMOTE CINEMA 2HD, τα βλέμματα στρέφονται στην πρεμιέρα της ταινίας τρόμου Εκτελεστής (Shot Caller) με επίκεντρο έναν επιτυχημένο επαγγελματία και οικογενειάρχη, ο οποίος όταν διαπράξει άθελά του ένα έγκλημα, θα φυλακιστεί και θα αναγκαστεί να μάθει τους κανόνες της φυλακής για να επιβιώσει (Παρασκευή 22/6, 22.00). Επίσης, στο πρόγραμμα του καναλιού ξεχωρίζει και η πρεμιέρα της δραματικής ταινίας Η Γυναίκα με τη Μερσεντές (Moka) για μια γυναίκα που αναζητά τον υπεύθυνο του αυτοκινητικού δυστυχήματος στο οποίο έχασε τη ζωή του ο γιος της (Τετάρτη 20/6, 22.00, ζώνη Ladies First). Εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσικής, οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την Πέμπτη 21/6 σε Α’ προβολή το ντοκιμαντέρ Duran Duran: There's Something you Should Know, για την ιστορία και την πορεία του αγαπημένου συγκροτήματος Duran Duran (18.15), καθώς και τις συναυλίες Sam Smith Live in London (19.30) και U2 Live in London (20.45). Στο κανάλι συνεχίζεται επίσης το αφιέρωμα στη βραβευμένη με OSCAR ηθοποιό Ζιλιέτ Μπινός, με την πρεμιέρα της κομεντί Η Λιακάδα Μέσα μου (Let the sunshine in) που ξετυλίγει την προσπάθεια μια χωρισμένης μητέρας να ξαναβρεί την ευτυχία, καθώς αναζητά διαρκώς τον αληθινό έρωτα παρά τις διάφορες ατυχίες (Τρίτη 26/6, 22.00).

Στο COSMOTE CINEMA 3, το κανάλι του ελληνικού κινηματογράφου, ολοκληρώνεται το αφιέρωμα στην Καίτη Φίνου, με την κωμωδία του Γιάννη Δαλιανίδη, Καμικάζι Αγάπη μου (Δευτέρα 25/6, 22.00).

Από τις ταινίες του Village Cinema HD, ξεχωρίζει το θρίλερ Red State (Παρασκευή 22/6, 23.05).

Μέσα από την υπηρεσία COSMOTE CINEMA ON DEMAND, οι συνδρομητές έχουν στη διάθεσή τους την υποψήφια για OSCAR δραματική ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ All the Money in the World, με την Μισέλ Γουίλιαμς και τον Μαρκ Γουόλμπεργκ.