Η Praktiker Hellas, 4η πανευρωπαϊκά για το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στο λιανεμπόριο

Η Praktiker Hellas, το No.1 ελληνικό δίκτυο καταστημάτων DIY (Φτιάξ’ το μόνος σου) & Home Improvement, βρίσκεται για 1η φορά στην ετήσια κατάταξη των Best Workplaces in Europe, στην κατηγορία επιχειρήσεων με περισσότερους από 250 εργαζόμενους.

Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν περισσότερες από 2.821 εταιρείες από 19 ευρωπαϊκές χώρες, καταγράφοντας τις απόψεις περισσότερων από 1,6 εκατομμυρίων εργαζόμενων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Praktiker Hellas, βρίσκεται ανάμεσα στις 3 ελληνικές επιχειρήσεις που διακρίθηκαν στη διοργάνωση, λαμβάνοντας την 27η θέση από τις συνολικά 125 βραβευμένες εταιρίες και την 4η θέση στον κλάδο του λιανεμπορίου. Η διάκριση αυτή, έρχεται να επισφραγίσει το εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον της Praktiker Hellas για ακόμη μια φορά, αφού πριν από μερικούς μήνες είχε κατακτήσει την 4η θέση στα Best Workplace της Ελλάδας, στην ίδια κατηγορία.

Σε συνέχεια και αυτής της διάκρισης, ο κ. Γιάννης Σελαλμαζίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας Praktiker αναφέρει χαρακτηριστικά: «Είμαστε πολύ υπερήφανοι για τη διάκρισή μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς ενδυναμώνει ακόμη περισσότερο τη συνεχή μας προσπάθεια να είμαστε εταιρεία 1ης επιλογής στην Αγορά Εργασίας. Προτεραιότητά μας να εξελίσσουμε και να αναβαθμίζουμε αδιάκοπτα το εργασιακό μας περιβάλλον για τους ανρθώπους μας, που αποτελούν το πιο πολύτιμο κεφάλαιο της εταιρείας μας και στους οποίους αφιερώνουμε από καρδιάς και αυτή τη διάκριση. Η ανάδειξη της Praktiker Hellas στην ευρωπαϊκή κατάταξη των Best Workplaces, μας δίνει ακόμη περισσότερη έμπνευση να δουλεύουμε όμορφα και με κέφι στο σπίτι μας, ομαδικά, με συνεργασία και πάθος!»

Οι αξίες της Praktiker Hellas

H συμμετοχή της Praktiker στην 16η έρευνα των Best Workplaces, ανέδειξε τις ισχυρές σχέσεις των ανθρώπων της εταιρίας, καθώς, βάσει των αποτελεσμάτων, η Praktiker σημείωσε εξαιρετικά υψηλή βαθμολογία στις αξίες αξιοπιστία, σεβασμός, δικαιοσύνη, περηφάνεια και συντροφικότητα.

Αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα όλων των δράσεων και πρωτοβουλιών της εταιρίας για τους εργαζομένους της και είναι εναρμονισμένες με τη φιλοσοφία της.

Σχετικά με τη διοργάνωση Great Place to Work®

H διοργάνωση Great Place to Work® εντοπίζει τους κορυφαίους οργανισμούς με εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον σε επιλεγμένες χώρες, όπως η Ελλάδα, αλλά και στο σύνολο της Ευρώπης. Κάθε χρόνο προχωρά στη δημοσίευση του καταλόγου για τα Best Workplaces in Europe, που αποτελείται από εταιρείες τεσσάρων κατηγοριών διαφορετικού μεγέθους. Ο κατάλογος 2018 για τους καλύτερους χώρους εργασίας στην Ευρώπη βασίζεται σε δεδομένα που συλλέχθηκαν για εθνικούς καταλόγους που δημοσιεύθηκαν τους τελευταίους 12 μήνες.