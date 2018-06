Μέλος του Ρουβίκωνα πολεμά εναντίον των τζιχαντιστών στη Ράκκα [βίντεο]

Για την ζωή του στη Συρία και συγκεκριμένα στη Ροζάβα και τη Ράκκα όπου μάχεται εναντίον του Ισλαμικού Κράτου μίλησε ο Ελληνα αναρχικός Νίκος Ματαράγκας στο ντοκιμαντέρ “Belkî Sibê (Maybe Tomorrow): A Journey Through War and Revolution” των Alexis Daloumis and the Shadow Crew.

Περιγράφοντας τις συγκλονιστικές του εμπειρίες στη Συρία, καθώς και πώς παρολίγον να χάσει την ζωή του από μία νάρκη που έσκασε δίπλα του, ο Ματαράγκας εξηγεί στο παρακάτω βίντεο πώς από τον Ρουβίκωνα βρέθηκε στην εμπόλεμη ζώνη.

Ο Νίκος Ματαράγκας ανατράφηκε και μεγάλωσε σε μία οικογένεια όπου οι γονείς του ήταν κομμουνιστές. Μόλις μεγάλωσε ο ίδιος αποφάσισε να ακολουθήσει διαφορετική πορεία από τους γονείς του και να γίνει αναρχικός και μέλος του Ρουβίκωνα.

Στην συνέχεια, ο πολεμιστής με δική του απόφαση και όχι του Ρουβίκωνα μετέβη στην Συρία για να πολεμήσει εθελοντικά εναντίον του ISIS.

Αρχικά ο Ματαράγκας έκανε ένα μήνα βασικής εκπαίδευσης στα όπλα και από εκεί πήρε αμέσως μέρος σε επιχειρήσεις.

Στο μέτωπο έμεινε 7 μήνες, πολεμώντας μαζί με το Διεθνές Τάγμα Ελευθερίας. Σε μερικές επιχειρήσεις μάλιστα σύντροφοι χάθηκαν κυριολεκτικά δίπλα του σε χώρους γεμάτους νάρκες, ενώ ο ίδιος όπως αναφέρει από τύχη έμεινε ζωντανός, καθώς στεκόταν λίγο πιο εκεί.

Συνολικά ο ίδιος συμμετείχε σε 10 επιχειρήσεις στην Ράκκα, όπου σε πολλές είχε να αντιμετωπίσει τους ελεύθερους σκοπευτές, τις νάρκες, άλλα και τις ενέδρες των τζιχαντιστών.

Αυτή είναι η ιστορία του: