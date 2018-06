Αυτό το μπλουζάκι γράφει την ιστορία χρόνων μόνο με τρεις λέξεις [εικόνες]

Mας αρέσουν τα μπλουζάκια και τα T-shirts με μηνύματα, γιατί μπορούν να εκφράσουν με έξυπνο τρόπο την κάθε μας διάθεση.

Εκτός από την διάθεση όμως, μπορούν να εκφράσουν και να διαδώσουν πιο σημαντικά μηνύματα.

Και όταν η μόδα παίρνει με τον τρόπο της θέση σε σημαντικά κοινωνικά θέματα που απασχολούν χιλιάδες κόσμου, μας αρέσει ακόμα πιο πολύ. Θυμηθείτε το παράδειγμα του οίκου Dior και της Maria Grazia Chiuri με το T-shirt «We should all be feminints» που έγινε iconic.

Καθόλου τυχαίο το παράδειγμα αφού έκτοτε τα πιο μεγάλα brands δημιούργησαν την δική τους εκδοχή και αμέτρητα μπλουζάκια με φεμινιστικά μηνύματα.

