Η προφητική ομιλία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ το 1968, στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Νιάρχος [εικόνες]

Η ομάδα θεάτρου Theater of War Productions επιστρέφει στην Αθήνα με ένα έργο εμπνευσμένο από το τελευταίο κήρυγμα του Martin Luther King Jr., The Drum Major Instinct.

Mετά την περσινή επιτυχία του Antigone in Ferguson, το Theater of War Productions (Θέατρο του Πολέμου) επιστρέφει απόψε Τετάρτη στην Αθήνα, με ένα έργο εμπνευσμένο από το τελευταίο κήρυγμα του Martin Luther King Jr., The Drum Major Instinct στις 4 Φεβρουαρίου 1968.

Στο τελευταίο αυτό κήρυγμα, που πραγματοποιήθηκε ακριβώς δύο μήνες πριν από τη δολοφονία του, ο Martin Luther King Jr. μίλησε προφητικά για τον επικείμενο θάνατό του και έθεσε στο συγκεντρωμένο πλήθος, αλλά και σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, μία μεγάλη πρόκληση: να διατηρήσει άσβεστη την εγγενή, στον άνθρωπο, «επιθυμία να είναι μπροστά στις εξελίξεις, να ηγείται της πορείας, να είναι πάντα στην κορυφή» και να την αξιοποιήσει για να προωθήσει την δικαιοσύνη και την ειρήνη στον κόσμο, μέσα από πράξεις προσφοράς και αγάπης.

To The Drum Major Instinct αποτελεί ένα έργο άκρως επίκαιρο, στην εποχή όπου ο κοινωνικός διάλογος επικεντρώνεται περισσότερο από ποτέ στην κατοχύρωση και την έμπρακτη προστασία των δικαιωμάτων των προσφύγων, των μεταναστών και της LGBTQ κοινότητας.

Η παράσταση του Theater of War δεν φιλοδοξεί απλώς να γοητεύσει καλλιτεχνικά, αλλά και να εμπνεύσει σε επίπεδο ιδεών.

Περιλαμβάνει δραματοποιημένες απαγγελίες κειμένων του Martin Luther King Jr., συνοδεία πρωτότυπης μουσικής που έχει γραφτεί ειδικά για την παράσταση και την οποία ερμηνεύει χορωδία που περιλαμβάνει αστυνομικούς, δασκάλους, ακτιβιστές και μέλη του εκκλησιάσματος του St. Louis του Μιζούρι.

50 χρόνια μετά το κήρυγμα του Martin Luther King Jr., το Theater of War Productions θα μας θυμίσει στο Summer Nostos Festival ότι σε μία εποχή καταπίεσης και μίσους, ο αγώνας για δικαιοσύνη παραμένει το διακύβευμα της κοινωνίας μας.

Συντελεστές:

Bryan Doerries, Καλλιτεχνικός Διευθυντής, Theater of War Productions

Phil Woodmore, Συνθέτης

Συμμετέχει η Samira Wiley (The Handmaid’s Tale, Orange is the New Black)



Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονική προεγγραφή. Η είσοδος επιτρέπεται σε παιδιά από 6 ετών και άνω.

Μετά την παράσταση θα ακολουθήσει συζήτηση

Τετάρτη 20 Ιουνίου 20.30, Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, ΕΛΣ