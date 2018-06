Αννα Ντελβέι: Η απίστευτη ιστορία της 26χρονης που εξαπάτησε την ελίτ της Ν. Υόρκης -Το έπαιζε «χρυσή» κληρονόμος [εικόνες]

Μία νέα παραγωγή ετοιμάζει το Netflix με πρωταγωνίστρια την Τζένιφερ Λόρενς ή την Μάργκοτ Ρόμπι κι όλα τα ξένα μέσα μιλούν γι αυτό.

Φυσικά στο επίκεντρο δεν βρίσκονται οι ηθοποιοί που διεκδικούν το πρωταγωνιστικό ρόλο αλλά η ιστορία που πρόκειται να πάρει σάρκα και οστά με παραγωγό την Σόντα Ριμς, η οποία έχει καθηλώσει εκατομμύρια τηλεθεατές με παραγωγές όπως το Greys Anatomy, το Scandal και How To Get Away With Murder.

Συγκεκριμένα, η Ριμς θα κάνει σειρά την σοκαριστική ιστορία της Αννα Ντελβέϊ, η οποία κατάφερε να εξαπατήσει όλη την αμερικάνικη ελίτ και να εισχωρήσει στους κρυφούς κύκλους της κοσμικής κοινωνίας, απλά παριστάνοντας μία «χρυσή» κληρονόμο.

Από ένα χωριό στην Ρωσία στα χρυσά σαλόνια του Σόχο

Με τον πατέρα της να εργάζεται ως οδηγός φορτηγού στην Ρωσία, η Αννα Ντελβέϊ γεννήθηκε στην Ρωσία, μετανάστευσε στην Γερμανία, εν συνεχεία σπούδασε μόδα στο Saint Martins του Λονδίνου και από εκεί εργάστηκε σε Βρυξέλλες και Παρίσι.

Σύμφωνα με τα ξένα μέσα, η ιδέα της να το παίξει χρυσή κληρονόμος της ήρθε στο Παρίσι, όταν εκείνη εργαζόταν περιοδικό Purple ως μαθητευόμενη, περιοδικότο οποίο και θεωρείται ένα από τα πιο καταξιωμένα στον χώρο της μόδας και της Τέχνης.

Παρουσιαζόταν ως κόρη διπλωμάτη ή Γερμανού κροίσου

Η Ντελβέϊ μετακόμισε στις ΗΠΑ όπου και άρχισε να παρουσιάζεται ως κόρη Ρώσου διπλωμάτη ή Γερμανού κροίσου με αντίκες.

Χρησιμοποιώντας το δήθεν όνομά της, η τότε 26χρονη κατάφερε με αυτό τον τρόπο να εξαπατήσει τράπεζες, να αποσπάσει χιλιάδες δολάρια από ξενοδοχεία και να ξεγελάσει έναν φίλο της ώστε να της πληρώσει ένα πλούσιο ταξίδι στο Μαρόκο, αξίας 62.000 δολάρια.

Πέρα όμως από την απάτη, απορίας άξιο είναι πως η ίδια εισχώρησε σε όλα τα μεγάλα event της κοσμικής κοινωνίας των ΗΠΑ και όχι μόνο καθώς μπαινοέβγαινε με απίστευτη άνεση σε εκθέσεις έργων τέχνης, σε γκαλά μόδας καθώς και στα πάρτι της εβδομάδας μόδας σε Παρίσι και Νέα Υόρκη.

Η ίδια παριστάνοντας πως είναι κοσμική είχε καταφέρει μάλιστα να συγκεντρώσει το ποσό των 275.000 δολαρίων από άλλους πλούσιους που πίστευαν πως όντως είναι κάποια βαθύπλουτη νεαρή.

Αποσπούσε με τεράστια ευκολία λεφτά από τράπεζες, ξενοδοχεία, πλούσιους και άλλες εταιρίες

Η Ντελβέϊ δεν είχε κάνει μόνο αυτά. Με την ίδια άνεση είχε πάρει ένα δάνειο 22 εκατομμυρίων δολαρίων με σκοπό να χρηματοδοτήσει μία ιδιωτική λέσχη, κρατώντας για τον εαυτό της 55.000 δολάρια, τα οποία στην συνέχεια ξόδεψε σε personal trainers και πολυτελή ξενοδοχεία.

Η ίδια είχε σχέσεις με την πλαστογραφία, καθώς είχε καταφέρει να προσκομίζει σε διάφορες τράπεζες πλαστές επιταγές κι έτσι είχε αποκομίσει τα ποσά των 70.000 δολαρίων, τα οποία μετά έκρυβε σε άλλους λογαριασμούς.

Σύμφωνα με την New York Post, η ίδια μάλιστα είχε την ικανότητα να μένει σε ξενοδοχεία, να κάνει ποσά ύψους 11.000 δολαρίων (καθώς μία νύχτα σε ξενοδοχείο που έμενε κόστιζε ακόμη και 500 δολάρια) και να μην τα πληρώνει καν.

Η δημοφιλής κλέφτρα ήταν επίσης δραστήρια, καθώς διοργάνωνε μεγαλειώδη πάρτι στα οποία προσκεκλημένοι ήταν διευθύνοντες σύμβουλοι επιχειρήσεων, καλλιτέχνες και αθλητές, ενώ είχε απευθυνθεί και σε εταιρίες δημοσίων σχέσεων για να της διοργανώσουν το πάρτι γενεθλίων της σ ένα από τα αγαπημένα της εστιατόρια στο Σόχο, αλλά ποτέ δεν πλήρωσε τον λογαριασμό της.

Η πολυτελής ζωής της ωστόσο έληξε όταν η Ντελβέϊ συνελήφθη το 2017 και καταδικάστηκε σε 9 χρόνια φυλάκισης για κλοπές, τραπεζική απάτη και άλλες κατηγορίες.

Η ιστορία της, λοιπόν, επρόκειτο να αναβιώσει στην τηλεοπτική οθόνη και όπως φαίνεται δεν θα είναι λίγοι αυτοί που θα θελήσουν να παρακολουθήσουν το πως μία 26χρονη κατάφερε να ξεγελάσει ολόκληρη την ελίτ της Αμερικής.

Φωτογραφίες:Instagram