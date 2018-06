«Με σημαία του μια φούστα» -Η ανάρτηση της Καίτης Γαρμπή για το Athens Pride

#gaypride #gayparade Τα διάφορα pride που γίνονται σ όλο τον κόσμο κάθε Ιούνιο, δεν είναι ξεκάρφωτες ευκαιρίες για μια πολύχρωμη υπερηφάνεια μέσα σε πολύχρωμα ρούχα. Ειναι φόρος τιμής σε μια σημαντική επέτειο. Είναι μια μέρα μνήμης για τη στιγμή που γέννησε το κίνημα των gay δικαιωμάτων ένα πρωί στις 28 Ιούνη 1969 σ ένα γκει μπαρ, το Stonewall inn στη Ν.Υορκη. Είναι μια κραυγή διαμαρτυρίας των LGBT που ακόμα στερούνται τα Δικαιώματα που είναι τόσο αυτονόητα για τον κάθε ετεροφυλόφιλο από μας. Είναι η κόντρα στη ρατσιστική βία και στη ντροπή, στην απαξίωση και στο χλευασμό, σ όλα αυτά που τους δημιουργούν φόβο και τους ωθούν να ζουν οι περισσότεροι μέσα στο ψέμα και την καταπίεση με συνέπειες σοβαρές για τη ζωή τους. Οι νόμοι επιτρέπουν σε ολους να ζούν και να διαδηλώνουν!!! Οποιοσδήποτε νιώθει πως αδικείται, οποιοσδήποτε διεκδικεί, έχει το νομικό και ηθικό δικαίωμα να βγαίνει στο δρόμο με πανό, με πλακάτ, με σημαίες. Και με τη σημαία της Ελλάδας, και με τη σημαία του ουράνιου τόξου και με σημαία του μια φούστα...

