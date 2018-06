Αντονι Μπουρντέν, ο μόνος σεφ που στην εκπομπή του πήγε στον ψυχαναλυτή [βίντεο]

Ο αμερικανός σεφ, παρουσιαστής της εκπομπής «Parts Unknown», αυτοκτόνησε την περασμένη Παρασκευή στο χωριό Kaysersberg, στην Αλσατία (βόρεια Γαλλία), με τη ζώνη από το μπουρνούζι του, στο ξενοδοχείο του.

Στο εν λόγω χωριό ο διάσημος σεφ γυρνούσε ένα νέο επεισόδιο της σειράς Parts Unknown που έπαιζε στο CNN. Ηταν 61 ετών. Με τον θάνατό του ο πλανήτης ξαναγνώρισε τον σεφ, τον τζάνκι, τον ιδιοφυή αφηγητή, τον επιτυχημένο συγγραφέα, το «μεγάλο στόμα» των μίντια.



Η σειρά Parts Unknown, με απίστευτα ελεύθερη και δημιουργική γραφή, έκανε τον Αντονι Μπουρντέν να ταξιδεύει 250 μέρες τον χρόνο και είχε γίνει το προσωπικό του ημερολόγιο. Το 2016 μάλιστα, ο σεφ είχε γυρίσει ένα επεισόδιο σε ψυχαναλυτικό ντιβάνι στο Μπουένες Αϊρες. Εκεί μιλούσε με τρομερή ειλικρίνεια για τους δαίμονές του, την υπερκινητικότητά του και τη μάχη με την κατάθλιψη.



Χάρη στην εκπομπή του είχε γνωρίσει και την ιταλίδα ηθοποιό και σκηνοθέτιδα Άζια Αρζέντο, τον τελευταίο του έρωτα. Το ζευγάρι που σχημάτισαν τρέλαινε τα μίντια. Στα social media, έδειχναν με ενθουσιασμό πόσο θαύμαζαν ο ένας τον άλλο. Οταν ξέσπασε το σκάνδαλο Γουάινστιν, ο Μπουρντέν δεν σταμάτησε να εκφράζει δημόσια την περηφάνεια του για την τόλμη της να τον καταγγείλει και δεν δίσταζε να αναρωτηθεί και για κάποιες δικές του συμπεριφορές απέναντι σε γυναίκες.

Μεγάλωσε στο Νιού Τζέρσι και ήταν εγγονός ενός Γάλλου από την πόλη Αρκασόν, από την πλευρά του πατέρα του. Ο Μπουρντέν ανακάλυψε τα ναρκωτικά την ίδια εποχή που γνώρισε την κουζίνα. Τρομερό παιδί της εποχής του, μπήκε στον μαύρο κύκλο των ναρκωτικών τη δεκαετία του ‘70.

Οστρακα, κοκαϊνη και LSD

Επιασε δουλειά σε ένα εστιατόριο με όστρακα, στο παραλιακό Provincetown, στο Cape Cod, και εναλάσσει την κοκαϊνη, το σερβίρισμα και το LSD. Αυτοί οι «καμμένοι» και χαλασμένοι χαρακτήρες που συναντά τον μαγεύουν και ο Μπουρντέν ξεκίνησε τη μαγειρική σαν να μάθαινε να γίνει πειρατής. Αρχισε να γίνεται ο καλύτερος χρονογράφος μαγειρικής, μιλώντας όπως κανείς ποτέ άλλοτε για εστίαση στην οποία αναμειγνύονται οι περιθωριακοί τύποι, οι παθιασμένοι χαρακτήρες, τα ναρκωτικά, το αίμα, το σεξ και ο ιδρώτας, έξω από τα συνηθισμένα πρότυπα.

Επί είκοσι χρόνια, ο Αντονι Μπουρντέν ανακάλυπτε τα ναρκωτικά και την μαγειρική. Αυτοδίδακτος, μπήκε στο Culinary Institute of America, και έμαθε τις βάσεις της σικάτης και πρωτότυπης κουζίνας.

Ετσι από βοηθός γίνεται σεφ και πέρασε από πολλά εστιατόρια του Μανχάτταν: από crab houses σε εστιατόρια για μετά το θέατρο, από γαλλικές μπρασερί ως τα μαφιόζικα στέκια. Το πρόβλημά του με τα ναρκωτικά και οι μέτριες ικανότητές του ως σεφ, όπως έχει ομολογήσει ο ίδιος (μεθοδικός αλλά όχι πολύ δημιουργικός) σάρωσαν κάθε φιλοδοξία επί δέκα έτη.

Η συγγραφή έδωσε την πόρτα εξόδου από το τέλμα στον Αντονι Μπουρντέν, σε ηλικία 44 ετών. «Καθαρός» από ναρκωτικά, έγινε σεφ στην μπρασερί της Νέας Υόρκης Les Halles, και δημοσίευσε στο περιοδικό New Yorker ένα άρθρο στο οποίο αποκάλυπτε το σκοτεινό παρασκήνιο των εστιατορίων του Μανχάτταν («Don’t Eat Before Reading This»): άθλια υγιεινή, ξαναψημμένα κρέατα, χαλασμένα ψάρια στα πιο σικ μέρη. Το κείμενο του Μπουρντέν, σπαρταρούσε από χιούμορ και στιλ και προσέφερε με μοναδικό τρόπο τα παρασκήνια από τις κουζίνες της Νέας Υόρκης. Για τον Μπουρντέν, γεμάτο χρέη και αβοήθητο στον χώρο των σεφ, αυτό το άρθρο έμοιαζε με αυτοκτονία.

Ωστόσο, αυτό το άρθρο έγραψε ιστορία και έγινε viral. 48 ώρες μετά την δημοσίευσή του, ένας εκδότης του πρότεινε 50 000 δολάρια προκαταβολή για να γράψει το πρώτο του βιβλίο. Ετσι κυκλοφόρησε το 2000 το βιβλίο Kitchen Confidential, ένα από τα σημαντικότερα για τα αμερικανικά εστιατόρια που κυκλοφόρησαν ποτέ, ένα βιβλίο που σήκωνε το πέπλο για τα βρωμερά μυστικά των ακριβότερων και πιο σικάτων εστιατορίων της Νέας Υόρκης. Ενα βιβλίο, επίσης, το οποίο προμήνυε την αυτοκαταστροφική πορεία του συγγραφέα του.

Ο Μπουρντέν τότε εγκατέλειψε το επάγγελμα του σεφ και ξεκίνησε έναν γύρο του κόσμου με στόχο να γράφει άρθρα και να κάνει τηλεοπτικά γυρίσματα. Η τηλεόραση άνοιξε, πράγματι, τις πόρτες της σε αυτόν τον ασυνήθιστο και φανταστικό αφηγητή, έναν κομψό και όμορφο storyteller, του οποίου η αλαζονική συμπεριφορά αρέσει στο τηλεοπτικό κοινό.

Επιβάλλει σιγά σιγά ένα πρωτότυπο στιλ και έκανε εκατομύρια Αμερικανούς να ανακαλύψουν άγνωστες και γνωστές κουζίνες του κόσμου, υπό το πρίσμα της προσωπικής του συνάντησης. Σε πάνω από 100 χώρες άγνωστες στο πλατύ κοινό, από την Παλαιστίνη ως το Λίβανο και το Κονγκό, σε συναντήσεις με αγνώστους ή προέδρους χωρών, ο Αντονι Μπουρντέν αποδομεί την ιεροτελεστία του φαγητού, την κατεβάζει στο δρόμο και βάζει στις αμερικανικές τηλεοράσεις συμπαθητικούς αγνώστους. Ηταν ένας χώρος ελευθερίας τον οποίο κατασκεύασε και κατέκτησε μόνος του. Ενας χώρος τον οποίο ο ίδιος εμπλούτιζε με κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές ενέσεις.



Ο Μπουρντέν ήταν παθιασμένος με τον κινηματογράφο και τον καλούσε συχνά ως καλεσμένο του στην τηλεοπτική του σειρά.

Στο ιστορικό επεισόδιο που γύρισε στο Μπουένος Αϊρες, ξαπλωμένος στο ντιβάνι του ψυχαναλυτή, εξομολογήθηκε το τελευταίο του όνειρο:

«Είμαι στριμωγμένος σε ένα τεράστιο βικτωριανό ξενοδοχείο, με τεράστιες αίθουσες και διαδρόμους και προσπαθώ να βρω την έξοδο, αλλά δεν μπορώ. Περνάω πολύ χρόνο στα ξενοδοχεία αλλά αυτό εδώ μου φαίνεται απειλητικό γιατί δεν μπορώ να ξεφύγω. Και σε ένα άλλο σημείο στο όνειρο, σκέφτομαι ότι θα μου άρεσε να γυρίσω σπίτι μου, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ πού βρίσκεται...».



Στο ντιβάνι, ο Μπουρντέν μίλησε για την κατάθλιψη που τον κατέτρωγε και έλεγε ο ίδιος στο συγκεκριμένο επεισόδιο:

«Ενα από τα παράξενα της Αργεντινής είναι το πόσο εύκολα μπορείς να δεις έναν ψυχολόγο ή ψυχίατρο. Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να το κάνει. Η Αργεντινή είναι το βασίλειο της αμφιβολίας. Ετσι, κι εγώ πήγα να δω έναν. Κάναμε μια μεγάλη θεραπευτική συζήτηση και στο τέλος θα καταλήξετε να ξέρετε για μένα περισσότερα από όσα σας ενδιαφέρουν, πιστέψτε με. Ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων. Θα σας ξαναδώ στο επόμενο επεισόδιο και ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε».