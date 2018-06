Πέθανε η Μαρία Μπουένο -Η «μπαλαρίνα του τένις» [εικόνες]

Σε ηλικία 78 ετών άφησε την τελευταία της πνοή μια από τις θρυλικές μορφές που ανέδειξε η γυναικεία αντισφαίριση, η βραζιλιάνα Μαρία Μπουένο.

Η «μπαλαρίνα του τένις», όπως είχε χαρακτηριστεί για τον τρόπο με τον οποίο έπαιζε νικήθηκε από τον καρκίνο και εξέπνευσε σε νοσοκομείο του Σάο Πάολο.

Στην πλούσια καριέρα της κατέκτησε 7 τίτλους Γκραν Σλαμ στη δεκαετία από το 1958 μέχρι το 1968, οι τρεις από αυτούς στο Γουίμπεντον και οι άλλοι τέσσερις στο Αμερικανικό Όπεν.

Επίσης είχε φτάσει σε τελικούς τόσο στο απλό τόσο στο Ρολάν Γκαρός όσο και στο Όπεν της Αυστραλίας, ενώ κατέκτησε τίτλους στο διπλό και στα τέσσερα μέιτζορ τουρνουά.

Η Μπούενο πήρε τον πρώτο τίτλος Wimbledon για singles το 1959, μαζί με τον τίτλο πρωταθλήματος των ΗΠΑ, και έγινε η πρώτη που κέρδισε το βραβείο Associated Press Female Athlete of the Year. Κατά την τελετή βράβευσης δήλωσε ότι δεν είναι καλή. Και κέρδισε πάλι τον τίτλο singles Wimbledon το 1960 και το 1964.