Ολοκληρώθηκε ο εθελοντικός καθαρισμός του βυθού της παραλίας της Καλντέρας [εικόνες]

Με μεγάλη συμμετοχή και με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο εθελοντικός καθαρισμός του βυθού της παραλίας της Καλντέρας στις Αποθήκες - Ρεμέτζο Ακρωτηρίου Θήρας, δράση η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εορτασμού της παγκόσμιας "Ημέρας των Ωκεανών 2018".

Δύτες από όλο τον κόσμο και τη Σαντορίνη συναντήθηκαν το πρωί της Παρασκευής 8 Ιουνίου στην Καλντέρα σε μια προσπάθεια να απομακρύνουν μεγάλα αντικείμενα που ρυπαίνουν τον βυθό.

Ανασύρθηκαν λάστιχα φορτηγού κι αυτοκίνητων, μπαταρίες ιδιαίτερα τοξικές και κάθε είδους πλαστικά αντικείμενα που βρίσκονται αρκετό καιρό βυθισμένα στην περιοχή.

Ευαισθητοποιήθηκαν και συμμετείχαν 25 πιστοποιημένοι δύτες με την υποστήριξη όλων των καταδυτικών κέντρων του νησιού, την αρωγή του Δήμου και της Δημοτικής Επιχείρησης "ΓΕΩΘΗΡΑ", της οργάνωσης "All for Blue", του Project Aware της PADI με το πρόγραμμα "Dive Against Debris" και το "Santorini Active Volcanic Environment" S.A.V.E. Τα αντικείμενα που συγκεντρώθηκαν μεταφέρθηκαν με όχημα της αρμοδίας Δημοτικής Επιχείρησης στη χωματερή.