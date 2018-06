Ο Νίξον έδερνε τη γυναίκα του, την έστειλε στο νοσοκομείο -Νέες αποκαλύψεις

Ο βετεράνος δημοσιογράφος έρευνας Seymour Hersh αφηγείται αυτή την απίστευτη ιστορία στο αυτοβιογραφικό του βιβλίο, Reporter, το οποίος μόλις κυκλοφόρησε στην Αμερική.

Διάσημος για τα αποκλειστικά του θέματα σχετικά με την κατάχρηση εξουσίας στο εσωτερικό των αμερικανικών θεσμών, από τον στρατό ως την CIA περνώντας από τον Λευκό Οίκο, από τον πόλεμο του Βιετνάμ ως το Ιράκ, ο πρώην ανταποκριτής των New York Times και New Yorker γνώριζε από το 1974 ότι η σύζυγος του Ρίτσαρντ Νίξον βρέθηκε στο νοσοκομείο αφού πρώτα την γρονθοκόπησε ο σύζυγός της.

Ο αμερικανός δημοσιογράφος αποκαλύπτει έτσι ένα φοβερό μυστικό για τον 37ο πρόεδρο των ΗΠΑ και τη σχέση του με την σύζυγό του Πατ.

Δεν είναι ο πρώτος δημοσιογράφος που βγάζει στη φόρα την σκοτεινή όψη του Νίξον. Το 2011 κυκλοφόρησε το βιβλίο του δημοσιογράφου Don Fulson, Nixon's Darkest Secrets, πρώην ανταποκριτή της United Press International στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με το βιβλίο ο Ρίτσαρντ Νίξον, ο οποίος πέθανε το 1994, είχε κατορθώσει να αποκρύψει το γεγονός ότι χτυπούσε τη γυναίκα του, ότι έπινε υπερβολικά -πράγμα που του είχε προσδώσει το παρατσούκλι «Ο εθνικός μας μεθύστακας» ανάμεσα στους συμβούλους και συνεργάτες του, και ότι ήταν κρυπτο-γκέη: είχε μια μυστική εξωσυζυγική σχέση με τον έμπιστο τραπεζίτη του, Bebe Rebozo.

Ποιός ήταν αυτός ο Bebe Rebozo, ο οποίος πέθανε το 1998; Αυτός ο επιχειρηματίας από το Μαϊάμι ήταν «όχι μόνον ο πρώτος διαμεσολαβητής του Νίξον στη Μαφία, αλλά και του εξωφρενικού δισεκατομμυριούχου Howard Hughes», έγραψε ο Don Fulsom.



Ο Bebe Rebozo ήταν ο άνθρωπος, σύμφωνα με το βιβλίο, που έφερε σε επαφή τον τότε αμερικανό πρόεδρο -ο οποίος παραιτήθηκε μετά το σκάνδαλο Γουότεργκεητ- με τον μαφιόζο της Νέας Ορλεάνης, Carlos Marcello.

Σύμφωνα με το σάιτ LGBT Queerty, η πληροφορία για τον κρυπτο-γκέη Νίξον έπεσε σαν βόμβα, αφού ο πρώην αμερικανός πρόεδρος έκανε συνεχώς ομοφοβικές δηλώσεις στη διάρκεια της θητείας του. Πράγματι, ότι είχε γίνει γνωστό ότι ένας από τους στενούς συνεργάτες του είχε πιαστεί στις τουαλέτες με έναν αξιωματικό του αμερικανικού ναυτικού, ο Νίξον τον είχε χαρακτηρίσει «άρρωστο» και είχε προσθέσει ότι τέτοιοι άνθρωποι «δεν μπορούν να τοποθετούνται σε τόσο σημαντικές θέσεις».

Παρόμοιες αποκαλύψεις είχαν γίνει και στο βιβλίο The Arrogance of Power: The Secrey World of Richard Nixon όπου ο βιογράφος του Νίξον Anthony Summers, αναφέρει τον πρώην συνεργάτη του Λίντον Τζόνσον, Bobby Baker, ο οποίος έλεγε πως ο Rebozo και ο Νίξον ήταν τόσο κολλητοί που θα τους έλεγε κάποιος «εραστές».

«Κρατούσαν συχνά ο ένας το χέρι του άλλου. Και οι δύο είχαν προβλήματα στις σεξουαλικές σχέσεις με γυναίκες. Αλλά δεν είχε αποδειχθεί ότι ο Νίξον ήταν ενεργός ομοφυλόφιλος», ανέφερε ο Anthony Summers. Εξάλλου, ο ίδιος είχε ρωτήσει τη γυναίκα του Πατ και εκείνη ανέφερε πως αυτή η σχέση διατηρούνταν μόνο από την πλευρά του Rebozo, ο οποίος «λάτρευε σαν Θεό» τον Νίξον.