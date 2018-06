Ο Νίξον «έσπαγε στο ξύλο τη γυναίκα του – Την έστειλε μια φορά στα Επείγοντα»

Τον εφιάλτη που ζούσε στο γάμο της με τον Ρίτσαρντ Νίξον η γυναίκα του Πατ αποκαλύπτει ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος Σέιμουρ Χερς.

Στις 9 Αυγούστου του 1974 ο 37ος πρόεδρος των ΗΠΑ αποχώρησε ταπεινωμένος από το Λευκό Οίκο μετά το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ και αποσύρθηκε στο παραθαλάσσιο κτήμα του στον Σαν Κλεμέντε της Καλιφόρνια.

Λίγες εβδομάδες αργότερα ο Χερς λέει ότι μια πηγή του από νοσοκομείο της περιοχής τον ενημέρωσε ότι η πρώην Πρώτη Κυρία νοσηλεύτηκε εκεί με βαριά τραύματα που της κατάφερε ο άνδρας της.

«Μου τηλεφώνησε κάποιος που είχε σχέσεις με κοντινό νοσοκομείο στην Καλιφόρνια και μου είπε ότι η γυναίκα του Νίξον είχε νοσηλευτεί στα Επείγοντα λίγες μέρες αφότου είχε επιστρέψει με τον Νίξον από την Ουάσιγκτον. [Η Πατ Νίξον] είπε στους γιατρούς ότι την είχε χτυπήσει ο άνδρας της. Το άτομο που μου μίλησε είχε πολύ ακριβείς πληροφορίες για την έκταση των τραυμάτων και την οργή του γιατρού που την περίθαλψε», γράφει ο Χερς στα απομνημονεύματά του με τίτλο “Reporter”.

Ο διάσημος δημοσιογράφος, που είχε αποκαλύψει τη μεγάλη σφαγή των Αμερικανών στο χωριό Μάι Λάι στο Βιετνάμ, εργαζόταν εκείνον τον καιρό στους New York Times και αποφάσισε να ερευνήσει περαιτέρω το θέμα. Ζήτησε μάλιστα τη γνώμη του Τζον Έρλιχμαν, πρώην συμβούλου του Νίξον για το θέμα: «Του τηλεφώνησα και του είπα με περισσότερες λεπτομέρειες, απ’ όσες γράφω εδώ, τι είχε συμβεί στην Πατ Νίξον στο Σαν Κλεμέντε. Ο Έρλιχμαν με άφησε άναυδο λέγοντάς μου ότι ότι γνώριζε δύο προηγούμενα περιστατικά όπου ο Νϊξον είχε χτυπήσει τη γυναίκα του. Η πρώτη φορά ήταν λίγες μέρες αφότου έχασε τις εκλογές για να γίνει κυβερνήτης της Καλιφόρνια το 1962, όταν είχε πει απογοητευμένος στον Τύπο ότι ήταν η τελευταία φορά που διεκδικούσε πολιτικό αξίωμα (...) Η δεύτερη επίθεση έγινε την εποχή που ο Νίξον ήταν στον Λευκό Οίκο».

Όμως, μολονότι ο Χερς διασταύρωσε τις πληροφορίες, αποφάσισε να μην γράψει τότε για το συμβάν ή να ενημερώσει τους αρχισυντάκτες του, θεωρώντας ότι ο ξυλοδαρμός της Πατ Νίξον από τον άνδρα της ήταν ιδιωτικό θέμα των δυο τους που δεν είχε επιπτώσεις στο δημόσιο βίο, απόφαση για την οποία μετάνιωσε αργότερα.

Φήμες για τη βάναυση συμπεριφορά του Ρίτσαρντ Νίξον απέναντι στη σύζυγό του κυκλοφορούσαν εδώ και χρόνια. Ο δημοσιογράφος Άντονι Σάμερς έγραψε το 2000 στο βιβλίο του με τίτλο «Η Αλαζονεία της Εξουσίας: Ο Μυστικός Κόσμος του Ρίτσαρντ Νίξον» ότι είχε ακούσει από πηγές του, μεταξύ των οποίων ο πρώην σύμβουλος προεκλογικής καμπάνιας του Νίξον, Τζον Π. Σιρς και ο παλιός του φίλος και συνεργάτης Πατ Χίλινγκς, για τουλάχιστον τρία περιστατικού ξυλοδαρμού της Πατ Νίξον.

Εκείνη την εποχή η κόρη του Νίξον, Τζούλι με ανακοίνωσή της απέρριψε κατηγορηματικά τις αιτιάσεις, ενώ το ίδιο έκανε και τώρα και το Ίδρυμα Ρίτσαρντ Νίξον απαντώντας στη Daily Mail για τα γραφόμενα του Χερς, χαρακτηρίζοντάς τα «φτηνά κουτσομπολιά, που αναμασώνται για να προσελκύσουν δημοσιότητα και να αυξήσουν τις πωλήσεις».

Κρυπτο-γκέη ο Νίξον

Δεν είναι ο πρώτος δημοσιογράφος που βγάζει στη φόρα την σκοτεινή όψη του Νίξον. Το 2011 κυκλοφόρησε το βιβλίο του δημοσιογράφου Don Fulson, Nixon's Darkest Secrets, πρώην ανταποκριτή της United Press International στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με το βιβλίο ο Ρίτσαρντ Νίξον, ο οποίος πέθανε το 1994, είχε κατορθώσει να αποκρύψει το γεγονός ότι χτυπούσε τη γυναίκα του, ότι έπινε υπερβολικά -πράγμα που του είχε προσδώσει το παρατσούκλι «Ο εθνικός μας μεθύστακας» ανάμεσα στους συμβούλους και συνεργάτες του, και ότι ήταν κρυπτο-γκέη: είχε μια μυστική εξωσυζυγική σχέση με τον διάσημο μαφιόζο, Bebe Rebozo.

Ποιός ήταν αυτός ο Bebe Rebozo, ο οποίος πέθανε το 1998; Αυτός ο επιχειρηματίας από το Μαϊάμι ήταν «όχι μόνον ο πρώτος διαμεσολαβητής του Νίξον στη Μαφία, αλλά και του εξωφρενικού δισεκατομμυριούχου Howard Hughes», έγραψε ο Don Fulsom.



Ο Bebe Rebozo ήταν ο άνθρωπος, σύμφωνα με το βιβλίο, που έφερε σε επαφή τον τότε αμερικανό πρόεδρο -ο οποίος παραιτήθηκε μετά το σκάνδαλο Γουότεργκεητ- με τον μαφιόζο της Νέας Ορλεάνης, Carlos Marcello.

Σύμφωνα με το σάιτ LGBT Queerty, η πληροφορία για τον κρυπτο-γκέη Νίξον έπεσε σαν βόμβα, αφού ο πρώην αμερικανός πρόεδρος έκανε συνεχώς ομοφοβικές δηλώσεις στη διάρκεια της θητείας του. Πράγματι, ότι είχε γίνει γνωστό ότι ένας από τους στενούς συνεργάτες του είχε πιαστεί στις τουαλέτες με έναν αξιωματικό του αμερικανικού ναυτικού, ο Νίξον τον είχε χαρακτηρίσει «άρρωστο» και είχε προσθέσει ότι τέτοιοι άνθρωποι «δεν μπορούν να τοποθετούνται σε τόσο σημαντικές θέσεις».

Παρόμοιες αποκαλύψεις είχαν γίνει και στο βιβλίο The Arrogance of Power: The Secrey World of Richard Nixon όπου ο βιογράφος του Νίξον Anthony Summers, αναφέρει τον πρώην συνεργάτη του Λίντον Τζόνσον, Bobby Baker, ο οποίος έλεγε πως ο Rebozo και ο Νίξον ήταν τόσο κολλητοί που θα τους έλεγε κάποιος «εραστές».



«Κρατούσαν συχνά ο ένας το χέρι του άλλου. Και οι δύο είχαν προβλήματα στις σεξουαλικές σχέσεις με γυναίκες. Αλλά δεν είχε αποδειχθεί ότι ο Νίξον ήταν ενεργός ομοφυλόφιλος», ανέφερε ο Anthony Summers. Εξάλλου, ο ίδιος είχε ρωτήσει τη γυναίκα του Πατ και εκείνη ανέφερε πως αυτή η σχέση διατηρούνταν μόνο από την πλευρά του Rebozo, ο οποίος «λάτρευε σαν Θεό» τον Νίξον.