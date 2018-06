Καλεσμένη σε γάμο -Από αυτό το brand επιλέγουν το ιδανικό φόρεμα οι πιο στιλάτες γυναίκες

Όπως όλοι γνωρίζουμε, τα statement φορέματα είναι μια δυνατή τάση φέτος και φαίνεται ότι -σχεδόν- κάθε εβδομάδα ένα νέο σχέδιο εμφανίζεται και κερδίζει τις εντυπώσεις.

«So many dresses so little time».

Η εποχή των γάμων είναι σε εξέλιξη, και ενώ θέλουμε ένα φόρεμα στην μόδα, θέλουμε παράλληλα να είναι και κάτι μοναδικό που δεν θα μας φέρει στην δύσκολη -«ποια το φόρεσε καλύτερα»- θέση.

Μην ψάχνετε άλλο τι να φορέσετε στους γάμους που είστε καλεσμένη.

Οι πιο στιλάτες και ενημερωμένες γυναίκες ανακάλυψαν το απόλυτο brand με φορέματα ιδανικά για τους γάμους της σεζόν.

Διαβάστε για το brand με τα ιδανικά φορέματα για τους γάμους της σεζόν στο bovary.gr