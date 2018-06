Η ελληνική πρεμιέρα του 6ου κύκλου Orange is the New Black αποκλειστικά στην Cosmote TV

Η υποψήφια για 6 Χρυσές Σφαίρες και βραβευμένη με 3 Emmy σειρά Orange is the New Black επιστρέφει με τον 6ο νέο κύκλο, που θα κάνει πρεμιέρα στις 28 Ιουλίου στην Ελλάδα, αποκλειστικά από την COSMOTE TV.

Όλα τα επεισόδια του 6ου κύκλου θα προβληθούν συνεχόμενα, μέσα από έναν τηλεοπτικό μαραθώνιο που θα ξεκινήσει τα μεσάνυχτα του Σαββάτου και θα ολοκληρωθεί το μεσημέρι της Κυριακής (29/7), για όσους θέλουν να δουν πρώτοι τη νέα πολυαναμενόμενη σεζόν της σειράς. Αμέσως μετά (από 3/8), η σειρά θα προβάλλεται σε εβδομαδιαία βάση, κάθε Παρασκευή στις 23.00, στο COSMOTE CINEMA 4HD.

Στον 6ο κύκλο του Orange is the New Black, επιστρέφουν οι Τέιλορ Σίλινγκ, Ούζο Αντούμπα, Ντανιέλ Μπρουκς, Λάουρα Γκόμεζ, Λόρα Πρέπον, Νατάσα Λιόν, Ντέιλ Σουλς και Σελένις Λέιβα στους πρωταγωνιστικούς ρόλους των κρατουμένων στις γυναικείες φυλακές της Νέας Υόρκης.

Το Orange Is The New Black φέρει την υπογραφή της δημιουργού της βραβευμένης κωμικής σειράς Weeds, Jenji Kohan.

The Affair, The Bold Type, The Sinner & 6 ακόμα πρεμιέρες έρχονται αποκλειστικά στην COSMOTE TV

Παράλληλα, τέσσερις νέοι κύκλοι σειρών επιστρέφουν σε Α’ τηλεοπτική προβολή το προσεχές διάστημα στο COSMOTE CINEMA 4HD, αμέσως μετά την παγκόσμια πρεμιέρα τους: η 2η σεζόν της δημοφιλούς σειράς The Bold Type (13/6, 22.00), ο 4ος κύκλος του πολυβραβευμένου The Affair, με τους Ντόμινικ Γουέστ και Ρουθ Γουίλσον (18/6, 23.00), η 2η σεζόν της υποψήφιας για Χρυσή Σφαίρα δραματικής σειράς The Sinner με ανανεωμένη πλοκή και καστ (Πέμπτη 2/8, 22.00), καθώς και ο 5ος και τελευταίος κύκλος της κωμικής σειράς Girlfriend’s Guide to Divorce, με την Λίζα Άντελστάιν του House (15/6, 23.00). Όλοι οι προηγούμενοι κύκλοι της σειράς, θα είναι ήδη διαθέσιμοι στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Σε Α’ προβολή κάνουν πρεμιέρα μέσα στο καλοκαίρι στην COSMOTE TV και η 2η σεζόν της sci-fi σειράς Salvation (5/7, 23.00), ο 2ος κύκλος της κωμικής σειράς Marlon με διπλά επεισόδια (15/7, 22.00 & 22.30), καθώς και η ομώνυμη τηλεοπτική μεταφορά της «μαύρης» cult κωμωδίας του ’80, Heathers (15/7, 23.00).

Ανάμεσα στις πρεμιέρες του καλοκαιριού, ξεχωρίζει επίσης αυτή της νέας δραματικής σειράς του BBC, Our Girl (18/7, 23.00), αλλά και αυτή του 2ου κύκλου της σειράς The Royals που επιστρέφει με διπλό επεισόδιο κάθε Σάββατο (16/6, 22.00 & 23.00), και τους επόμενους δύο κύκλους να ακολουθούν.

Κάθε επεισόδιο των νέων σειρών και νέων κύκλων1, αμέσως μετά την προβολή του θα είναι διαθέσιμο και on demand, στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS, ενώ οι συνδρομητές θα μπορούν να τα παρακολουθούν και σε φορητές συσκευές μέσω του COSMOTE TV GO.

1 Εξαιρείται το Orange is The New Black.