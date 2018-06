Από νεροχύτες και καλοριφέρ... μέχρι μηχανάκι βρήκαν δύτες στον βυθό της Μυκόνου [εικόνες & βίντεο]

Ενα μηχανάκι έβγαλαν οι εθελοντές δύτες της All For Blue από το βυθό της θάλασσας στην περιοχή Αγιος Χαράλαμπος της Μυκόνου.

Εκτός από πλαστικά καλαμάκια, μπουκάλια, καλοριφέρ, νεροχύτες, ο βυθός έκρυβε ακόμη μία έκπληξη κι αυτή δεν ήταν άλλη από το μηχανάκι που φαίνεται στις φωτογραφίες.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, οι εθελοντές δύτες καθάρισαν τον βυθό της Μυκόνου, ενώ το ίδιο έχουν κάνει στο παρελθόν και για άλλα νησιά όπως τη Σαντορίνη, την Αμοργό, την Κάλυμνο κλπ.

Επικεφαλής στην δράση ήταν για ακόμη μία φορά η Κατερίνα Τοπούζογλου, το πρώην μοντέλο που εγκατέλειψε τις πασαρέλες και σήμερα φιγουράρει στις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης στην υποβρύχια σκοποβολή.

Επίσης μέρος στην εθελοντική προσπάθεια πήραν οι μαθητές από το 1ο Δημοτικό Σχολείο και ο Δήμος του νησιού.

Οσο για το μηχανάκι, όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες πάνω σε αυτό είχαν κολλήσει ένα σωρό υποβρύχιοι ζωντανοί οργανισμοί και χρειάστηκαν 45 λεπτά μέχρι να το καθαρίσουν!

Πηγή: mykonoslive.tv/ Φωτογραφίες: All For Blue by Katerina Topouzoglou, Facebook