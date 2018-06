Οι τελικοί του ΝΒΑ & της Stoiximan.gr Basket League συνεχίζονται αποκλειστικά στην Cosmote TV

Μετά την ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών πρωταθλημάτων για αυτή τη σεζόν, στο αθλητικό πρόγραμμα της COSMOTE TV, τα βλέμματα στρέφονται στις μεγάλες μπασκετικές αναμετρήσεις.

Μεταξύ άλλων, οι φαν του μπάσκετ, θα έχουν στη διάθεσή τους συναρπαστικούς τελικούς του ΝΒΑ ανάμεσα σε Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και Κλίβελαντ Καβαλίερς. Την Πέμπτη 7/6 (04.00) και το Σάββατο 9/6 (04.00) η σειρά μεταφέρεται στο Κλίβελαντ, όπου οι Καβαλίερς του ΛεΜπρον Τζέιμς φιλοδοξούν να πάρουν την πρώτη τους νίκη απέναντι στην ομάδα του Στεφ Κάρι. Οι αναμετρήσεις μεταδίδονται ζωντανά και αποκλειστικά στο COSMOTE SPORT 4HD.

Στη δική μας Stoiximan.gr Basket League το ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι τελικοί που βρίσκονται σε εξέλιξη και θα αναδείξουν ποιος εκ των Παναθηναναϊκού Superfoods και Ολυμπιακού θα στεφθεί Πρωταθλητής Ελλάδος για το 2018. Την Πέμπτη 7/6 (19.00, COSMOTE SPORT 4HD), οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται στο ΣΕΦ τους «πράσινους», ενώ η σειρά των αγώνων μεταφέρεται και πάλι στο ΟΑΚΑ την Κυριακή 10/6 στις 19.00 (COSMOTE SPORT 4HD).

Από τα υπόλοιπα μπασκετικά πρωταθλήματα της Ευρώπης, οι συνδρομητές θα παρακολουθήσουν τη σειρά των ημιτελικών της ACB Liga Endesa, μέσω καθημερινών μεταδόσεων ζωντανά και αποκλειστικά στα κανάλια COSMOTE SPORT, αλλά και τους τελικούς της TBF Basketball Super League, ανάμεσα στη Φενέρμπαχτσε και τη Μπάνβιτ. Διαθέσιμες είναι και οι μεταδόσεις των τελικών της Lega Basket Serie A.

Στα ποδοσφαιρικά, έναν χρόνο μετά τον αγώνα με την Inter Forever, η παρέα των Legends 2004, υποδέχεται στο Παμπελοποννησιακό στάδιο της Πάτρας τους «μύθους» της Εθνικής Ισπανίας, Spain National Team Legends, σε μια μεγάλη ποδοσφαιρική βραδιά με φιλανθρωπικό σκοπό (Σάββατο 9/6, 21.00, COSMOTE SPORT 1HD).

Στο αθλητικό πρόγραμμα, ξεχωρίζει επίσης η πολυβραβευμένη σειρά ντοκιμαντέρ ESPN 30 for 30, η οποία προβάλλεται για 5η συνεχή χρονιά στην COSMOTE TV. Αυτή την εβδομάδα, οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την ιστορία του “μεγαλύτερου επαγγελματία wrestler, όλων των εποχών”, Ric Flair. O γεννημένος στο Τενεσί, Flair αγωνιζόταν από το 1972 έως το 2012, κατέκτησε 16 φορές το παγκόσμιο πρωτάθλημα και είχε το παρατσούκλι “Nature Boy” (Πέμπτη 7/6, 22.00, COSMOTE SPORT 6HD).

Οι φαν του μηχανοκίνητου αθλητισμού, δεν χάνουν τη δράση στο Circuit Gilles-Villeneuve του Μοντρεάλ, όπου δίνουν ραντεβού οι κορυφαίοι οδηγοί της Formula 1 και θα παρακολουθήσουν όλη τη δράση από την Παρασκευή 8/6 (16.50, COSMOTE SPORT 5HD) και τις πρώτες ελεύθερες δοκιμές μέχρι και τον αγώνα της Κυριακής 10/6 (20.45, COSMOTE SPORT 5HD). Παράλληλα, μέσω του COSMOTE SPORT 8HD οι τηλεθεατές θα μεταφερθούν στο Μίσιγκαν για να παρακολουθήσουν το Michigan Firekeepers Casino 400 του NASCAR Cup Series (Κυριακή 10/6, 21.00).

Στο κινηματογραφικά κανάλια της COSMOTE TV, δημοφιλείς ταινίες έρχονται για ακόμα μία εβδομάδα σε Α’ τηλεοπτική προβολή.

Στο COSMOTE CINEMA 1HD, ξεχωρίζει η πρεμιέρα της ιταλικής κωμωδίας Ο Γιατρός έχει τρεχάματα (Let yourself go), με τον Τόνι Σερβίλο στο ρόλο ενός ψυχαναλυτή που ζει στο διπλανό διαμέρισμα με την εν διαστάσει σύζυγό του και βλέπει την ανιαρή καθημερινότητά του να αλλάζει, όταν ξεκινάει μαθήματα γυμναστικής με μια νεαρή personal trainer (Πέμπτη 7/6, 21.00, ζώνη Red Carpet Premieres), αλλά και η πρεμιέρα του θρίλερ A Surrogate’s Nightmare, 5ο μέρος της σειράς ταινιών Nightmare (Τρίτη 12/6, 21.00). Στο κανάλι, οι φαν της δράσης θα απολαύσουν επίσης σε Α΄ προβολή την ταινία Προσωπικά Μυστικά (Ι.Τ.) με τον Πιρς Μπρόσναν (Δευτέρα 11/6, 21.00, Action Zone).

Στο κανάλι ξεχωρίζει, επίσης, η πρεμιέρα της κωμωδίας Όλα θα πάνε στραβά (All gone South) για την απρόβλεπτη περιπέτεια μίας παρέας φίλων όταν ξεκινούν τις διακοπές τους σε ένα ειδυλλιακό θέρετρο της Βραζιλίας (Παρασκευή 8/6, 22.00), αλλά και αυτή της ταινίας Το Μούτρο: Η επιστροφή (Mechanic: Resurrection) με τους Τζέισον Στέιθαμ, Τόμι Λι Τζόουνς και Τζέσικα Άλμπα (Κυριακή 10/6, 21.00, ζώνη Blockbuster).

Στο COSMOTE CINEMA 2HD, τα βλέμματα στρέφονται στην πρεμιέρα του βιογραφικού δράματος Ήρεμο Πάθος (A Quiet Passion) με την Σίνθια Νίξον του Sex & The City να ενσαρκώνει την Αμερικανίδα ρομαντική ποιήτρια Έμιλι Ντίκινσον, από τα σχολικά χρόνια μέχρι τη σταδιακή απόσυρσή της από τις κοινωνικές συναναστροφές και το θάνατό της, χωρίς κανείς να έχει αναγνωρίσει το έργο της (Τετάρτη 6/6, 22.00, ζώνη Ladies First). Το Σάββατο 9/6 οι συνδρομητές της COSMOTE TV, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν σε Α’ προβολή την υποψήφια για OSCAR δραμεντί Captain Fantastic με τον Βίγκο Μόρτενσεν στο ρόλο ενός πατέρα ο οποίος επιλέγει να μεγαλώσει τα παιδιά του με έναν αντισυμβατικό τρόπο, μακριά από τη σύγχρονη κοινωνία (22.00). Την Δευτέρα 11/6 στις 22.00 ξεχωρίζει στο κανάλι η πρεμιέρα της ταινίας Η Κλούβα (The Clash).

Επίσης, στο πλαίσιο του μηνιάιου αφιερώματος στην βραβευμένη με OSCAR® ηθοποιό Ζιλιέτ Μπινός, οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν στο COSMOTE CINEMA 2HD δύο ακόμα ταινίες back2back, την Τρίτη 12/6. Η αρχή γίνεται με την κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος της Έμιλι Μπροντέ, Ανεμοδαρμένα Ύψη (Emily Bronte’s Wuthering Heights) με τον Ρέιφ Φάινς (20.00), ενώ στις 22.00 έρχεται σε Α’ προβολή η δραματική ταινία Καμίλ Κλοντέλ 1915 (Camile Claudel 1915) για τα χρόνια που πέρασε σε άσυλο η Καμίλ Κλοντέλ, γλύπτρια, μούσα και σύντροφος του Ροντέν.

Στο COSMOTE CINEMA 3, το κανάλι του ελληνικού κινηματογράφου συνεχίζεται το αφιέρωμα στην Καίτη Φίνου, με την κωμωδία του Γιάννη Δαλιανίδη, Βασικά καλησπέρα σας (Δευτέρα 11/6, 22.00).

Από τις ταινίες του Village Cinema HD, ξεχωρίζει το θρίλερ Το Σπίτι Των Ονείρων (Dream House) με τον Ντάνιελ Κρεγκ και την Ρέιτσελ Βάις (Παρασκευή 8/6, 21.00).

Μέσα από την υπηρεσία COSMOTE CINEMA ON DEMAND, οι συνδρομητές θα έχουν στη διάθεσή τους από την Παρασκευή 8/6 την τρίτη ταινία της σειράς Πενήντα Αποχρώσεις Του Γκρι, με τον Τζέιμι Ντόρναν και την Ντακότα Τζόνσον, Πενήντα Αποχρώσεις του Γκρι: Απελευθέρωση (Fifty Shades Freed).