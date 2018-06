Το σύμπλεγμα βιταμινών Β: Ο καλύτερος σύμμαχος για τις πανελλήνιες εξετάσεις

Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τις εξετάσεις, για αυτήν την πολύ σημαντική «δοκιμασία», που θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την επαγγελματική σας σταδιοδρομία.

Ήρθε η ώρα λοιπόν να διαμορφώσετε τις καλύτερες προϋποθέσεις για να διεκδικήσετε την επιτυχία και ο ρόλος της διατροφής φαίνεται να είναι σημαντικός στην επίτευξη αυτού του στόχου. Κάπως σαν ένα αυτοκίνητο, που ανάλογα με το καύσιμο που θα του βάλετε, θα καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό η απόδοσή του. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τη διατροφή, καθώς η ποιότητά της επηρεάζει σημαντικά την απόδοσή σας την ημέρα των εξετάσεων.

Ένα βασικό πλαίσιο συστάσεων θα μπορούσε να επικεντρωθεί στα εξής:

Αποφεύγετε τα βαριά και λιπαρά γεύματα. Δυσχεραίνουν την πέψη, συγκεντρώνουν το αίμα στο στομάχι και οι εγκεφαλικές λειτουργίες επιβραδύνονται. Πολλά και μικρά γεύματα βοηθούν στη διατήρηση των σταθερών επιπέδων γλυκόζης, τη βασική πηγή ενέργειας του εγκέφαλου. Φρούτα, χυμοί, ξηροί καρποί και smoothies συνιστούν εύκολες κι έξυπνες λύσεις για ενδιάμεσα σνακ. Φροντίζετε να καταναλώνετε καθημερινά το πρωινό σας, προκειμένου να πάρετε την ενέργεια που χρειάζεστε. Να προτιμάτε ελαφρύ γεύμα το βράδυ για να κοιμάστε ποιοτικά. Άλλωστε, ο καλός ύπνος αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ξεκούρασης και της καλής απόδοσης.

Εκτός όμως από αυτές τις βασικές αρχές σωστής διατροφής, υπάρχουν και άλλα μυστικά που μπορεί να φανούν χρήσιμα. Σύγχρονες έρευνες έχουν προσδιορίσει ορισμένα συστατικά που φαίνεται να συνεπικουρούν στην καλύτερη πνευματική απόδοση.

Οι βιταμίνες που έχουν μελετηθεί περισσότερο για τη σχέση τους με την καλή λειτουργία του νευρικού συστήματος, καθώς και τη λειτουργία του εγκεφάλου, είναι οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Η θειαμίνη (σπαράγγια, αρακάς, πέστροφα, φασόλια), η ριβοφλαβίνη (μανιτάρια, αυγά, μπρόκολο, σουσάμι), η νιασίνη (τόνος, κοτόπουλο, ηλιόσποροι), το φολικό οξύ (φασόλια, φακές, μπρόκολο) και η Β12 (συκώτι, αυγά, γάλα, κόκκινο κρέας) είναι μερικές από τις σημαντικότερες της ομάδας αυτής. Παράλληλα, οι μελέτες έχουν δείξει ότι η πρόσληψή τους συμβάλλει αποφασιστικά στη βελτίωση της απόδοσης, ενώ η χαμηλή συγκέντρωσή τους συνδέεται με προβλήματα που αφορούν σε εγκεφαλικές λειτουργίες καθώς και μειωμένη απομνημονευτική ικανότητα. Η επαρκής πρόσληψη βιταμινών Β12, φολικού οξέος και θειαμίνης μέσω μιας ισορροπημένης διατροφής, φαίνεται να είναι ευεργετική στην απομνημονευτική μας ικανότητα, ενώ παράλληλα μειώνει τα επίπεδα ομοκυστεΐνης στο αίμα [1], η οποία επηρεάζει την εμφάνιση των συμπτωμάτων της αμνησίας

Ένα συστατικό που έχει μαγνητίσει το επιστημονικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια, αναφορικά με την επίδρασή του στη μνήμη, είναι το Ginkgo biloba. Πρόκειται για ένα εκχύλισμα από τα φύλλα του δένδρου Ginkgo που τις τελευταίες δεκαετίες έχει κατακτήσει Ευρώπη και Αμερική. Πολυάριθμες έρευνες παρουσιάζουν βελτίωση των γνωσιακών λειτουργιών στον άνθρωπο και ταυτόχρονα ενδυνάμωση της ικανότητας για αποστήθιση. Σε μια αντιπροσωπευτική επισκόπηση του χώρου, η πρόσληψη εκχυλίσματος Ginkgo biloba καλυτέρευσε την απόδοση νεαρών εθελοντών στην απομνημονευτική ανάκληση ψηφίων [2], ενώ μια χαρακτηριστική ανασκόπηση έδειξε 20,7% θετική μεταβολή στην ανταπόκριση σε εργασιακά τεστ [3].

Ένα επιπλέον ενδιαφέρον στοιχείο, που αναδεικνύεται ως ουσιαστικής σημασίας στην καλυτέρευση της λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου, είναι η φωσφατιδική σερίνη. Πρόκειται για ένα παράγωγο του γνωστού μας αμινοξέος σερίνη (υπάρχει στο κρέας, τα ψάρια, τα πουλερικά, το συκώτι και τα φασόλια), που με τη μορφή του ενδογενούς αυτού φωσφολιπιδίου φαίνεται να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην καλή λειτουργία του νευρικού μας συστήματος και στην αύξηση της απομνημονευτικής μας ικανότητας.

Είναι λοιπόν φανερό ότι η σωστή κι επαρκής πρόσληψη συστατικών μέσα από μια ισορροπημένη διατροφή ή ακόμα και μέσω συμπληρωμάτων διατροφής που βοηθούν τη μνήμη, μπορεί να συνδράμει αποτελεσματικά στη βελτίωση της πνευματικής απόδοσης. Σε αυτά προσθέστε έναν ποιοτικό ύπνο, τακτική άσκηση και διαχείριση του στρες κι έχετε το πλαίσιο της επιτυχίας!

Δείτε εδώ επιπρόσθετα tips για να αντιμετωπίσετε την πιο απαιτητική περίοδο του χρόνου, την εξεταστική!

