Καθαρίζουν τον βυθό της Καλντέρας στη Σαντορίνη -Από τα πλαστικά και τα δίχτυα

Εθελοντές δύτες και πολίτες κάνουν βαθιές βουτιές την Παρασκευή στην Καλντέρα της Σαντορίνης, για να καθαρίσουν τον βυθό από τα πλαστικά και τα δίχτυα.

Στην επιχείρηση, που είναι η μεγαλύτερη που έγινε ποτέ, με τη μεγαλύτερη συμμετοχή από εθελοντικές οργανώσεις και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, θα επεκταθεί και στον καθαρισμό της παραλίας ενώ είναι υπό την αιγίδα του δήμου.

Συμμετέχουν ο δήμος, οι All for Blue της Κατερίνας Τοπούζογλου, ο διεθνής οργανισμός Project Aware της PADI με το πρόγραμμα Dive Against Debris και όλα τα καταδυτικά κέντρα του νησιού. Η εκδήλωση αυτή γίνεται παράλληλα με την ανέλκυση των διχτυών από τους Gost Fishing. Η αφίσα της εκδήλωσης: