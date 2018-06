«Πανικός» στη Μαδρίτη για την έκθεση #FriendsFest -Με το αντίγραφο του διαμερίσματος της Μόνικα από τα «Φιλαράκια» [εικόνες]

Χιλιάδες θαυμαστές της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια» συρρέουν στο Casa del Lector στη Μαδρίτη για να δουν από κοντά την πρώτη έκθεση του #FriendsFest.

Η έκθεση, που διοργανώθηκε από το τηλεοπτικό κανάλι Comedy Central μαζί με έναν μαραθώνιο επεισοδίων της σειράς, έχει ήδη δεχτεί πάνω από 4.500 επισκέπτες με τα εισιτήρια των μόλις 5 ευρώ να εξαντλούνται σε λιγότερο από 48 ώρες.

Το κύριο αξιοθέατο της έκθεσης είναι ένα αντίγραφο του διαμερίσματος της Μόνικα Γκέλερ, μίας από τους 6 χαρακτήρες της σειράς. Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να ποζάρουν στον διάσημο πορτοκαλί καναπέ που εμφανίζεται στους τίτλους της σειράς, να παίξουν στο τραπέζι του διαμερίσματος του Τζόι και του Τσάντλερ και να φορέσουν ένα νυφικό για να αναδημιουργήσουν τη στιγμή που ο Ρος και η Ρέιτσλε παντρεύτηκνα σε ένα εκκλησάκι στο Λας Βέγκας. Όλα αυτά υπό τους ήχους του κλασικού τραγουδιού της σειράς «I’ ll be there For You».

Η έκθεση έκανε τα πάντα για να αναδημιουργήσει ένα πιστό αντίγραφο της επιτυχίας του 1990, συμπεριλαμβανομένων αναρίθμητων λεπτομερειών όπως οι λιλά τοίχοι, το κίτρινο πλαίσιο της πόρτας, το ασύρματο τηλέφωνο, τη θέα του «άσχημου γυμνού» αλλά και τις κούπες και τα μπισκότα στο στρογγυλό τραπέζι της κουζίνας.

Κάθε ώρα, 140 άτομα έμαπιναν στην έκθεση για να εξερευνήσουν το διαμέρισμα της Μόνικα και να τραβήξουν φωτογραφίες και selfies.

«Τα πάντα στο χώρο είνια πρωτότυπα, μπορείς να δεις ακόμη και τον καναπέ που χρησιμοποιούσαν» δήλωσε ο Λεονόρ Ιραντιέρ, διευθυντής μάρκετινγκ του Comedy Central.

Πράγματι, μπορεί να βρει κανείς ακόμη και τα περίφημα σάντουιτς του Τζόι μέσα στο ψυγείο.

Ο Λούις Νιέτο, υπάλληλος στο #FriendsFest που είναι υπεύθυνος για τη λήψη φωτογραφιών των επισκεπτών, εκπλήσσεται από πόσο ενθουσιασμένοι άνθρωποι έρχονται για να δουν από κοντά το αντίγραφο των 200 ετραγωνικών μέτρων. «Έρχονται εδώ πολύ ενθουσιασμένοι και εξοικειωμένοι με κάθε γωνιά του διαμερίσματος» εξήγησε ο Νιέτο στην El Pais. «Οι άνθρωποι που περιμένουν στην ουρά μου είπαν ότι πωλούνται εισιτήρια στη μαύρη αγορά για 150 ευρώ» πρόσθεσε.

«Κάθε θαυμαστής ταυτίζεται με έναν χαρακτήρα ή με λίγο από όλους» εξηγεί ο 31χρονος Χόρχε Μουνόζ, περιμένοντας στην ουρά.

Μια ομάδα 15χρονων κοριτσιών, συμφωνεί: «Την παρακολουθούμε από μικρή ηλικία λόγω των γονιών μας. Είναι η καλύτερη σειρά στον κόσμο και δε θα σβήσει ποτέ» είπε η Μπάρμπαρα Μπάρτ και η Μάρτα Γκαμπόα την ώρα που περίμεναν στην ουρά για να φορέσουν το νυφικό της Ρέιτσελ.

Ο διευθυντής του Comedy Central αναγνώρισε πως ενδέχεται να έχουν υποτιμήσει τη δημοτικότητα της έκθεσης και δεν απέκλεισε ττο ενδεχόμενο να γίνει και σε άλλες πόλεις. «Αν υπάρχει ενδιαφέρον να την μεταφέρουμε και σε άλλες πόλεις και να διευρύνουμε τις δραστηριότητες, οι ευχές των θαυμαστών της σειράς θα εισακουστούν» ανέφερε.