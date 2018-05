Ο απίστευτος λόγος που Χάρι & Μέγκαν επιστρέφουν πίσω τα γαμήλια δώρα τους -Αξίας 9,3 εκατ. δολαρίων [εικόνες]

Τα γαμήλια δώρα, που έφτασαν στο παλάτι και έχουν συνολική αξία 9,3 εκατ. δολάρια, για την Μέγκαν και τον πρίγκιπα Χάρι, επιστράφηκαν στους αποστολείς τους.

Και αυτό, όχι γιατί το ζευγάρι είναι ακατάδεκτο, αλλά γιατί αυτό ορίζει ο νόμος του παλατιού, όπως αναφέρουν βρετανικά δημοσιεύματα.

Το πρωτόκολλο υπαγορεύει πως τα μέλη της βασιλικής οικογένειας δεν μπορούν να αποδεχθούν δώρα παροχής φιλοξενίας ή άλλων υπηρεσιών, προκειμένου να μην υπάρξει διάθεση εκμετάλλευσης προς όφελός τους.

Η βασιλική «γραμμή» ορίζει πως «η θεμελιώδης αρχή που διέπει την αποδοχή των δώρων από τα μέλη του Παλατιού, είναι ότι δεν πρέπει να γίνονται δεκτά δώρα, όπως φιλοξενία ή υπηρεσίες, που θα μπορούσαν ή θα μπορούσαν να φανερώσουν ότι το μέλος της Βασιλικής Οικογένειας έχει υποχρέωση έναντι του δότη».

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, σύμφωνα με την Express, είναι η εταιρεία Bags of Love έστειλε στο ζευγάρι ασορτί μαγιό, με την ελπίδα να τα φορέσει στον μήνα του μέλιτος.

Πριν τον γάμο τους, ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ είχαν ζητήσει αντί γαμήλιου δώρου, οι προσκεκλημένοι αλλά και όσοι το επιθυμούσαν να προχωρήσε σε δωρεά σε ένα από τα επτά φιλανθρωπικά ιδρύματα της επιλογής τους: CHIVA, Crisis, Myna Mahalia Foundation, Little Soldiers του Scotty, StreetGames, Surfers Against Sewage και The Wilderness Ίδρυμα UK.

Φωτογραφίες: AP