Πέντε Έλληνες έφηβοι πίσω από τα ολοκαίνουρια κουτάκια της Fanta!

To ταλέντο χιλιάδων εφήβων από όλη την Ελλάδα στο σχέδιο και τη ζωγραφική, ξεχώρισε μέσα από τον πρωτοποριακό διαγωνισμό της Fanta, DRAW THE CAN, YES YOU CAN, ο οποίος ανέδειξε και τους 5 μεγάλους νικητές της σχεδιαστικής αναμέτρησης.

Οι ταλαντούχοι νέοι ηλικίας 13-19 ετών που επιλέχθηκαν από την Ομάδα Μάρκετινγκ Νέων της Fanta, βλέπουν πλέον τα σχέδιά τους να «ντύνουν» τα ολοκαίνουρια κουτάκια της Fanta που κυκλοφορούν αποκλειστικά στην ελληνική αγορά!

Το αγαπημένο brand ενέπνευσε τους νέους της χώρας να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους και να απελευθερώσουν τη δημιουργικότητά τους, μέσα από ένα διαγωνισμό που όμοιός του δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα! Για πρώτη φορά η Fanta, έδωσε την ευκαιρία σε Έλληνες έφηβους να εμπνευστούν, και φυσικά να δουν τις δικές τους δημιουργίες πάνω στα κουτάκια της, κάτι που κανένα άλλο αναψυκτικό στη χώρα μας δεν είχε τολμήσει στο παρελθόν! Περισσότερες από 2.000 συμμετοχές κατέφθασαν στα χέρια της Ομάδας Μάρκετινγκ Νέων της Fanta, η οποία μετά από 3 εβδομάδες διαγωνισμού κλήθηκε να επιλέξει τα καλύτερα. Όραση, όσφρηση, ακοή, αφή και φυσικά γεύση, ήταν οι πρωταγωνιστές, αφού βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ήταν κάθε σχέδιο να αποτυπώνει με ξεχωριστό τρόπο όλες εκείνες τις αισθήσεις που «ξυπνούν» μέσα μας όταν ανοίγουμε και απολαμβάνουμε ένα κουτάκι Fanta.

Μια τόσο μεγάλη και πρωτότυπη ενέργεια όπως το DRAW THE CAN, YES YOU CAN, άγγιξε όχι μόνο τους νέους που συμμετείχαν, αλλά και όλους τους συγγενείς και φίλους τους, οι οποίοι δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους στα SoMe με τη σταδιακή ανακοίνωση των νικητών του διαγωνισμού! Η Fanta, μέσα από τις επίσημες σελίδες της σε Facebook και Instagram, ανακοίνωνε και από έναν νικητή κάθε εβδομάδα, εκτοξεύοντας έτσι την αγωνία αλλά και τον ενθουσιασμό στα ύψη! Εκτός όμως από τα κουτάκια, τα νικητήρια σχέδια, «ντύνουν» παράλληλα 250 στάσεις λεωφορείων και 10 towers σε διάφορα σημεία της Αθήνας, δίνοντας έτσι ακόμα περισσότερο χρώμα και ζωντάνια στην πόλη!

Οι δημιουργοί που είχαν την τύχη να πάρουν μέρος σε αυτόν τον πρωτότυπο διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά στη χώρα μας, και να δουν τα σχέδια τους να κυκλοφορούν στην αγορά, είναι οι εξής:

Γεύση: Στέφανος Πραντσίδης, 19 ετών

Όσφρηση: Παρασκευή Νικολάου, 14 ετών,

Ακοή: Νικολέτα Ιωακείμαρου, 17 ετών,

Αφή: Ξένια Ρόκκου, 17 ετών,

Όραση: Αθανάσιος Χατζής, 17 ετών,

Η Ομάδα Μάρκετινγκ Νέων της Fanta συνεχίζει να μας εκπλήσσει μέσα από ενέργειες disruptive marketing που θέτουν τους νέους πρωταγωνιστές, δίνοντάς τους την ευκαιρία να αποφασίσουν οι ίδιοι για τις επόμενες ενέργειες του αγαπημένου brand! Μείνετε συντονισμένοι για τις αποστολές που θα ακολουθήσουν, πάντα μέσα από τη δημιουργική και νεανική ματιά όλων των fans του αγαπημένου αναψυκτικού!