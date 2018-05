Η αντίδραση Ομπάμα και Μέρκελ στην είδηση-σοκ ότι βγήκε ο Τραμπ -Θυμός, δάκρυα και το... παρατσούκλι που του έβγαλαν

Οταν δάκρυσε η Μέρκελ και εκνευρίστηκε ο Ομπάμα...

Η εκλογή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σόκαρε μεγάλο μέρος των ΗΠΑ τον Νοέμβριο του 2016, αλλά ο τότε Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα καθώς και ορισμένοι ηγέτες του κόσμου, πάλεψαν να συμβιβαστούν με τα γεγονότα, σύμφωνα με τα απομνημονεύματα του πρώην αναπληρωτή συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας του Ομπάμα, Μπεν Ρόουντς.

Στο βιβλίο του «The World as It Is», ο Ρόουντς μιλά για τον τρόπο με τον οποίο ο Ομπάμα αντέδρασε στην εκλογή του Τραμπ. Ο απερχόμενος πρόεδρος, ήταν, κάποιες στιγμές, εξοργισμένος και σοκαρισμένος με την ιδέα πως θα τον αντικαθιστούσε κάποιος που ήταν αποφασισμένος να αντιστρέψει ένα μεγάλο μέρος όσων είχε πετύχει, σύμφωνα με την περίληψη του βιβλίου που δημοσιεύτηκε από τους The New York Times, και θα κυκλοφορήσει στις 5 Ιουνίου.

Ο Ομπάμα μάλιστα, αμφισβήτησε αν αυτός και οι βοηθοί του είχαν υποτιμήσει λανθασμένα αυτό που πραγματικά ήθελαν οι Αμερικανοί, αυτό στο οποίο βασίστηκε όλη η εκστρατεία του Τραμπ: εστίασε στην εγχώρια πολιτική αντί για μια «άδεια κοσμοπολίτικη παγκοσμιοποίηση».

Ο Ρόουντς γράφει πως ο Ομπάμα σοκαρίστηκε από την ιδέα ότι ένα μεγάλο μέρος του αμερικανικού εκλογικού σώματος επέλεξε ένα «καρτούν» για να τον αντικαταστήσει.

«Ίσως αυτό θέλουν οι άνθρωποι» δήλωσε ο Ομπάμα, σύμφωνα με τον Ρόουντς. Μιλώντας για τον Τραμπ, ο Ομπάμα δήλωσε: «Η οικονομία πάει καλά. Όχι δεδομένα. Όχι συνέπειες. Μπορούν απλά να έχουν ένα καρτούν».



Ο Ομπάμα, ο πρώτος Αφροαμερικανός πρόεδρος που εκτέλεσε δύο προεδρικές θητείες και κέρδισε την ψήφο του λαού στις εκλογές το 2008 και το 2012, αμφισβήτησε ακόμη και την δική του προεδρική κληρονομιά. «Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν έγινα πρόεδρος 10 ή 20 χρόνια πιο νωρίς» είπε ο Ομπάμα σύμφωνα με τον Ρόουντς.

Εκτός από τον Ομπάμα όμως, και ορισμένοι ηγέτες του κόσμου δυσκολεύτηκαν να δεχθούν την νίκη του Τραμπ. Σπάζοντας το πρωτόκολλο, ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε, έσπευσε να συναντηθεί με τον εκλεγμένο πρόεδρο στο Trump Tower και αργότερα ζήτησε συγνώμη, σύμφωνα με τον Ρόουντς.



Ο Ομπάμα προέτρεψε τον Καναδό πρωθυπουργό, Τζάστιν Τριντό, να παραμείνει φρουρός των πολιτικών που και οι δύο υπερασπίστηκαν. Και η γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, που σύμφωνα με τους Times κατέβηκε για άλλη μία θητεία προκειμένου να υπερασπιστεί την «φιλελεύθερη διεθνή τάξη» στην εποχή του Τραμπ, έριξε ένα δάκρυ στην τελευταία της συνάντηση με τον Ομπάμα – και μετά ο Ομπάμα είπε αναστενάζοντας «Είναι μόνη της».



Τώρα σχεδόν δύο χρόνια στην πρώτη θητεία του, ο Τραμπ έχει ήδη ταράξει τη διεθνή τάξη σε πολλαπλά μέτωπα, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής πολιτικής, της μετανάστευσης και των διπλωματικών διώξεων σε σημεία όπως η κορεατική Χερσόνησος. Αλλά έχει βρει λίγους συμμάχους στη διαδικασία.



Εσωτερικά, παραμένει δημοφιλής μεταξύ των Ρεπουμπλικανών και της βάσης του, αλλά έληξε τον πρώτο χρόνο της θητείας του με το χαμηλότερο μέσο όρο αποδοχής κάθε εκλεγμένου προέδρου – μόλις στο 39%, σύμφωνα με το Associated Press.