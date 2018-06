Αρχίζει το 18ο Jazz Festival στην Τεχνόπολη -Τρανταχτά ονόματα με ελεύθερη είσοδο [πρόγραμμα]

Ένα από τα σημαντικότερα και μακροβιότερα φεστιβάλ της Αθήνας, το Athens Technopolis Jazz Festival, επιστρέφει με πολλή μουσική και παράλληλες δραστηριότητες.

Από τις 4 έως τις 10 Ιουνίου η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων φιλοξενεί για ακόμα μία χρονιά jazz τάσεις από κάθε σημείο του πλανήτη, με μουσικά συγκροτήματα που θα μας ταξιδέψουν σε απρόσμενα μελωδικά μονοπάτια από την πιο jazz σκηνή της πόλης.

Παράλληλα, στη Μικρή Σκηνή της Στέγης, από τις 7 έως τις 9 Ιουνίου, επιστρέφει το Πανόραμα Ελληνικής Τζαζ NEW GENERATION 5 με τρία καινούργια σχήματα που μας καλούν να αφεθούμε στους ευφάνταστους αυτοσχεδιασμούς που θα προκύψουν επί σκηνής με σημαντικούς βετεράνους της jazz. Αποτέλεσμα της ταυτόχρονης αυτής συνύπαρξης; Μία πόλη όλη jazz!

Are you ready to jazz?

Τη Δευτέρα 4 Ιουνίου, την πρώτη μέρα του 18th Athens Technopolis Jazz Festival, που θα είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στην ελληνική jazz σκηνή, πρώτοι από όλους μάς υποδέχονται οι “Greek Jazz Virtuosos”: Athens Big Band feat. Dimitris Tsakas & Vassilis Xenopoulos, στη συνέχεια η νέα μουσική πρόταση του φεστιβάλ, “Mihalis Kalkanis Live” και η βραδιά ολοκληρώνεται με την εμφάνιση του μουσικού σχήματος που επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει τη χώρα μας, “John Balikos Trio”.

Την Τρίτη 5 Ιουνίου, η μέρα ανήκει στους “Ιωάννου / Βαφέας Quartet” (Κύπρος), “Greg Lamy Quartet” (Λουξεμβούργο) και “Accordi e Disaccordi” (Ιταλία) ενώ την Τετάρτη 6 Ιουνίου η σκηνή υποδέχεται τους “Drifter” (Βέλγιο), “All Too Human” (Δανία) και “Sebastian Studnitzky “MEMENTO” orchestral experience” (Γερμανία).

Την Πέμπτη 7 Ιουνίου ερχόμαστε πιο «κοντά» με τις Ισπανία, Τσεχία και Ολλανδία «ταξιδεύοντας» υπό τους ήχους των “Enriquito Trio”, “Milan Svoboda Quartet” και “Under the Surface” αντίστοιχα.

Το βράδυ της Παρασκευής 8 Ιουνίου θα κλείσει με την πολυαναμενόμενη εμφάνιση του “Theo Croker” από τις ΗΠΑ, ενώ νωρίτερα θα έχουμε απολαύσει τους “Woody Black 4” (Αυστρία) και “Moncef Genoud” (Ελβετία).

Το Σάββατο 9 Ιουνίου καταφτάνουν οι “Espen Berg Trio” (Νορβηγία), οι “Brightbird Trio” (Πορτογαλία) και οι πάντα “γοητευτικοί” “Peedu Kass Momentum” (Εσθονία).

Η αυλαία του 18th Athens Technopolis Jazz Festival πέφτει την Κυριακή 10 Ιουνίου με τους “Mihály Borbély Quartet” (Ουγγαρία), “Isabella Lundgren and Carl Bagge Trio” (Σουηδία) και “Binker & Moses” (Ηνωμένο Βασίλειο).

Παράλληλο πρόγραμμα

Η Τεχνόπολη ανοίγει διάπλατα τις πύλες της και μας παρουσιάζει, μαζί με ένα μουσικό πρόγραμμα 7 ημερών, το φετινό Festival’s pick: δύο επιπλέον μουσικά σχήματα που θα καταλάβουν χώρους του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου.

Ο λόγος για τους Drums & Voice Jazztronica Duo, ένα πρωτότυπο ντούο με Nu Jazz κατευθύνσεις, και τον Alex Dante PlaysF. Chopin’s «Nocturnes» σε ένα solo project με μοναδικά ογκώδες ηχητικό πεδίο.

Μαζί με αυτή τη νέα «άφιξη» έρχεται για πρώτη φορά και το JAZZPOiNT Booknotes, μία δράση που εντάσσεται στο πλαίσιο της Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου, μια διεθνή διάκριση που έλαβε ο δήμος της Αθήνας και η πόλη μας από την UNESCO με διάρκεια ενός χρόνου, από τις 23 Απριλίου 2018 έως τις 22 Απριλίου 2019. Το JAZZPOiNT, μετά από δύο χρόνια επιτυχημένου book-jamming στο μουσικό στέκι της οδού Ακαδημίας, έρχεται για δύο βράδια στην Τεχνόπολη για να μας παρουσιάσει το πρωτότυπο αυτό βιβλιομουσικό project, σε επιμέλεια της συγγραφέως Μαρίας Γιαγιάννου.

Στην πρώτη συνάντηση, η συγγραφέας Αλεξάνδρα Κ*, έχοντας ανά χείρας το μυθιστόρημά της «Πώς φιλιούνται οι αχινοί» (Πατάκης, 2017), συναντά το μουσικό Θοδωρή Ιωσηφίδη και το πιάνο του και μας δίνουν ένα καλοκαιρινό φιλί που τσιμπάει το μάγουλο της πόλης ενώ στη δεύτερη μαζί με τους 30 λογοτέχνες που πέρασαν από τη σκηνή του Jazz Point, ποιητές και πεζογράφους, αναζητούμε τι «συνδέει τη γραφή με τη μουσική» κλείνοντας εορταστικά τον πρώτο κύκλο του BOOKNOTES.

Όχι μία ούτε δύο, αλλά τρεις εκθέσεις φωτογραφίας θα μας περιμένουν καθ’ όλη τη διάρκεια του #atjf2018!

Η φωτογραφική ομάδα METAPolis θα είναι και φέτος εκεί, παρουσιάζοντας την πολυαναμενόμενη και πολυσυζητημένη έκθεση Γένος Θηλυκό. Εκεί θα είναι και οι Greek Instagramers Events με τις εκθέσεις φωτογραφίας #my_greece και Image in Jazz. Στην πρώτη, διακόσιοι εβδομήντα ταλαντούχοι φωτογράφοι της ελληνικής κοινότητας του Instagram καταθέτουν την προσωπική τους δημιουργική ματιά και αφηγούνται μέσα από τα έργα τους τη δική τους Ελλάδα και στη δεύτερη ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφοι απαθανατίζουν στιγμές του 17th Athens Technopolis Jazz Festival και διοργανώσεων παλαιότερων ετών. Ένα εικονικό ταξίδι που θα επιχειρήσει να αναβιώσει τα υπέροχα συναισθήματα που μας απογειώνουν στο άκουσμα της jazz.

Επιπλέον, φέτος στο φεστιβάλ έχουν ακόμα περισσότερους λόγους να παρευρεθούν και οι μικροί μας φίλοι αφού έξι προγράμματα συνθέτουν το Athens Technopolis Jazz Festival Kid’s Edition! Η ομάδα Novel Vox, η Δήμητρα Νικολοπούλου και το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου με ιδιαίτερα ευφάνταστες και δημιουργικές δράσεις θα ενεργοποιήσουν τη φαντασία των παιδιών υπό τους ήχους της jazz. Και εδώ, μία από τις δράσεις του ΒΜΦ πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου.

Last but not least, ναι, η πιο jazz εκδοχή του The Meet Market θα είναι εκεί για 7 ολόκληρες μέρες με 120+ περίπτερα και πολλές-πολλές δραστηριότητες που αναμφίβολα θα ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους.

To παράλληλο πρόγραμμα του φετινού Athens Technopolis Jazz Festival σχεδιάστηκε για να μας οδηγήσει σε μοναδικούς προσωπικούς “αυτοσχεδιασμούς” κατά την περιήγησή μας στο πιο jazz σκηνικό της πόλης και όπως όλα δείχνουν, θα είμαστε όλοι #KatheMeraTexnopoli!

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων – Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

18th Athens Technopolis Jazz Festival / 4 έως 10 Ιουνίου

#JazzBeThere: Το πιο δυνατό line-up που θα κάνει όλη την πόλη jazz

1 φεστιβάλ | 18 χρόνια | 7 μέρες | 21 μουσικά σχήματα

Πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων & απρόσμενων εκπλήξεων

Ελεύθερη Είσοδος