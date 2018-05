«Cabin on the border»: Το 18 τ.μ. σπίτι στα ελληνοτουρκικά σύνορα -Χωρίς ρεύμα και γείτονες, μόνο φύση [εικόνες]

Μακριά από την πολύβουη ζωή των πόλεων και από τις ανέσεις αλλά και τα στοιχειώδη ενός σπιτιού, μια «καλύβα» «ξεφυτρώνει» μέσα σε μια κοιλάδα στα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Το τουρκικό αρχιτεκτονικό γραφείο SO?, σχεδίασε το κατάλυμα με τίτλο «cabin on the border», που στόχο έχει την επαφή με τη φύση.

Οποιος αποφασίσει να μείνει στην «καλύβα» των 18 τ.μ. σημαίνει πως επιθυμεί να απολαύσει την ησυχία και τη μαγεία της φύσης, καθώς τριγύρω δεν υπάρχει τίποτα, και να ζήσει χωρίς ρεύμα, φυσικό αέριο αλλά και γείτονες.

«Σε ένα ζεστό, βροχερό απόγευμα, το παράθυρο από πολυκαρβονικό μετατρέπεται σε θόλο για να ξαπλώνεις από κάτω και να κοιτάζεις τον ουρανό πάνω από την ξύλινη πρόσοψη που μετατρέπεται σε βεράντα», σημειώνει το αρχιτεκτονικό γραφείο, σύμφωνα με το designboom.

«Ο σχεδιασμός ενός σύγχρονου κτιρίου στη φύση, δεν έχει να κάνει μόνο με τη συλλογή νερού της βροχής, τη χρήση ηλιακής ενέργειας ή την εγκατάστασή του ανάλογα με τον ήλιο και τον άνεμο. Αφορά μια πιο άμεση σύνδεση με τη φύση», προσθέτει.

Φωτογραφίες: SO? architecture