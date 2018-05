«Η πρώτη μου δουλειά»: Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δημοσίευσε μια σπάνια φωτογραφία της [εικόνα]

Μια αναδρομή στο παρελθόν της έκανε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram.

Τίποτα δεν ήταν τυχαίο στη μέχρι τώρα πορεία της. Οι επιλογές της δεν ήταν μόνο θέμα ενστίκτου. Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είχε στόχο από την αρχή. Και κατάφερε να τον φτάσει. Η δημοφιλία της δεν εκτοξεύτηκε εν μία νυκτί. Μια τηλεοπτική σειρά που κράτησε 6 χρόνια της χάρισε την απόλυτη επιτυχία. To Sex and the City εκτόξευσε τις μετοχές της στο «χρηματιστήριο» του θεάματος. Ομως, πότε ξεκίνησαν όλα; Η φωτογραφία που δημοσίευσε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, έκανε την αποκάλυψη και μας δείχνει ένα κομμάτι του παρελθόντος της που δεν είχαμε γνωρίσει.

«Οταν γεννήθηκε η αγάπη μου για την υποκριτική. Η πρώτη μου δουλειά.

