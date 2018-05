Σήμερα αναμένεται να παραδοθεί ο Χάρβεϊ Γουάινστιν -Οι 5 ημερομηνίες-κλειδιά στην υπόθεσή του

Η υπόθεση του Χάρβεϊ Γουάνστιν ξεκίνησε στις 5 Οκτωβρίου με τη δημοσίευση στους New York Times της πρώτης σειράς μαρτυριών ηθοποιών που κατήγγειλαν ότι τις είχε παρενοχλήσει ο άλλοτε πανίσχυρος παραγωγός του Χόλιγουντ.

Περισσότερες από εκατό ηθοποιοί, μεταξύ των οποίων η Αντζελίνα Τζολί, η Γκούινεθ Πάλτροου και η Ροόυζ ΜακΓκόουαν, καθώς και πρώην συνεργάτιδές του έχουν κατηγορήσει έκτοτε τον Γουάινστιν για σεξουαλική επίθεση ή και βιασμό. Κάποια από τα γεγονότα σημειώθηκαν πριν από δέκα ή και είκοσι χρόνια και άρα έχουν παραγραφεί.

Όμως από τον Νοέμβριο έχουν κατατεθεί πολλές προσφυγές εναντίον του παραγωγού και της εταιρείας του The Weinstein Company, η οποία κατηγορείται ότι διευκόλυνε την παραβατική συμπεριφορά του.

Σήμερα, ημέρα κατά την οποία ο Γουάνστιν έχει δηλώσει ότι θα παραδοθεί στην αστυνομία της Νέας Υόρκης, ενδέχεται να του απαγγελθούν οι πρώτες κατηγορίες.



5 Οκτωβρίου 2017 Ξεσπά το σκάνδαλο

Η εφημερίδα New York Times δημοσιεύει μια έρευνα η οποία περιέχει πολλές μαρτυρίες γυναικών για τη σεξουαλική παρενόχληση που υπέστησαν από τον Γουάινστιν σε μια χρονική περίοδο που εκτείνεται σε τρεις δεκαετίες.

Η εφημερίδα αποκαλύπτει επίσης ότι ο παραγωγός έχει υπογράψει συμφωνίες με τουλάχιστον οκτώ γυναίκες στις οποίες έδωσε αποζημίωση με αντάλλαγμα τη σιωπή τους.

Ο Γουάινστιν αντέδρασε στις καταγγελίες αυτές «ζητώντας ειλικρινά συγγνώμη», ενώ ανακοίνωσε ότι παίρνει άδεια από την εταιρεία του. Ο δικηγόρος του πάντως διευκρίνισε ότι «διαψεύδει πολλές από τις κατηγορίες αυτές».

Τρεις ημέρες αργότερα το διοικητικό συμβούλιο της The Weinstein Company, την οποία είχε ιδρύσει με τον αδελφό του Μπομπ, τον αποπέμπει.



10 Οκτωβρίου: Πρώτες καταγγελίες για βιασμούς

Η Ιταλίδα ηθοποιός Άζια Αρτζέντο δήλωσε στο περιοδικό The New Yorker ότι ο Γουάινστιν τη βίασε το 1997, ενώ δύο ακόμη γυναίκες τον κατηγόρησαν για σεξουαλική επίθεση.

Η Γκούινεθ Πάλτροου, η Αντζελίνα Τζολί, η Ροζάνα Αρκέτ και η Εμά ντε Κον καταγγέλλουν από την πλευρά τους ότι υπέστησαν σεξουαλική παρενόχληση από τον παραγωγό.

«Ο κύριος Γουάινστιν απορρίπτει όλες οι κατηγορίες για μη συναινετικές σεξουαλικές σχέσεις», δηλώνει η εκπρόσωπός του Σάλι Χόφμαϊστερ.





14 Οκτωβρίου: Αποκλείεται από την Ακαδημία των Όσκαρ

Η Ακαδημία των Τεχνών και του Κινηματογράφου που απονέμει τα Όσκαρ συνεδρίασε εκτάκτως και απέκλεισε από τους κόλπους της τον Γουάινστιν. Πρόκειται για τη δεύτερη φορά τα τελευταία 90 χρόνια που η Ακαδημία των Όσκαρ διαγράφει ένα μέλος της.

Τα έργα στα οποία έχει κάνει την παραγωγή ο Γουάινστιν έχουν κερδίσει 75 από τα διάσημα αυτά βραβεία.

Καθώς περνούν οι ημέρες οι μαρτυρίες για σεξουαλική παρενόχληση και επιθέσεις από τον Γουάινστιν αυξάνονται στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, ακόμη και μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Σιγά σιγά έρχονται στο φως και άλλες υποθέσεις που αφορούν άλλες διασημότητες του Χόλιγουντ.



3 Νοεμβρίου: Στοιχειοθετείται υπόθεση

Η αστυνομία του Λονδίνου, της Νέας Υόρκης και του Λος Άντζελες έχουν αρχίσει έρευνα σε βάρος του Γουάινστιν από τις 12 Οκτωβρίου. Στις 20 Οκτωβρίου η αστυνομία του Λος Άντζελες ανακοίνωσε ότι ερευνά την υπόθεση βιασμού μιας ηθοποιού σε ξενοδοχείο της πόλης τον Φεβρουάριο του 2013.

Στις 3 Νοεμβρίου η αστυνομία της Νέας Υόρκης αναφέρει ότι στοιχειοθετείται για πρώτη φορά υπόθεση εναντίον του Γουάινστιν χάρη στην ηθοποιό Παζ ντε λα Χουέρτα, η οποία κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού από τον παραγωγό δύο φορές το 2010.

Λίγες ημέρες αργότερα το περιοδικό The New Yorker αποκάλυψε ότι ο Γουάινστιν πλήρωνε ανθρώπους, περιλαμβανομένων πρώην κατασκόπων της ισραηλινής Μοσάντ, προκειμένου να αναγκάσει τις γυναίκες που τον κατηγορούν να σιωπήσουν. Ο Γουάινστιν προσέλαβε έναν από τους καλύτερους δικηγόρους της Νέας Υόρκης, τον Μπέντζαμιν Μπράφμαν.



25 Μαΐου 2018: Αναμένεται η πρώτη απαγγελία κατηγοριών

Πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο παραγωγός πρόκειται να παραδοθεί σήμερα στην αστυνομία της Νέας Υόρκης, πιθανόν για να του ασκηθούν διώξεις.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, «τουλάχιστον» μία από τις κατηγορίες θα αφορά τη σεξουαλική επίθεση το 2004 εναντίον της Λουτσία Έβανς, μιας επίδοξης ηθοποιού την οποία ο Γουάινστιν φέρεται να ανάγκασε να του κάνει στοματικό σεξ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ