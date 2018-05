Τελικός UEFA Champions League & συναρπαστικό θέαμα από τα ΝΒΑ Palyoffs στην COSMOTE TV

Ποικιλία σε αθλητικό και κινηματογραφικό περιεχόμενο υπάρχει και αυτή την εβδομάδα στο πρόγραμμα της COSMOTE TV.

Στα αθλητικά δρώμενα, τα βλέμματα των φαν του ποδοσφαίρου στρέφονται στον μεγάλο τελικό του UEFA Champions League ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Λίβερπουλ που μεταδίδεται ζωντανά στην COSMOTE TV, το Σάββατο 26/5, στις 21.45 (COSMOTE SPORT 1HD). Οι συνδρομητές, μέσα από την εκπομπή «UEFA Champions League Final» (COSMOTE SPORT 1HD) θα έχουν στη διάθεσή μέχρι και την ημέρα του τελικού, όλες τις πληροφορίες για τους δύο φιναλίστ, καθώς και αποκλειστικές συνεντεύξεις και αφιερώματα .

Οι φίλοι του μπάσκετ, δεν χάνουν και αυτή την εβδομάδα τα ΝΒΑ Playoffs που προβάλλινται ζωντανά και αποκλειστικά στο COSMOTE SPORT 4HD. Το Σάββατο 26/5, οι Καβαλίερς υποδέχονται τους Σέλτικς για την 6η μεταξύ τους αναμέτρηση (03.30), ενώ οι δύο ομάδες συναντιούνται ξανά τη Δευτέρα 28/5 (03.30). Την Παρασκευή 25/5 οι Ρόκετς φιλοξενούν τους Ουόριορς (04.00), ενώ διασταυρώνουν ξανά τα ξίφη τους την Κυριακή 27/5 (04.00) και την Τρίτη 29/5 (04.00).

Στη δική μας Stoiximan.gr Basket League ο Παναθηναϊκός Superfoods αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ (Πέμπτη 24/5, 20.00, COSMOTE SPORT 4HD) και ο Ολυμπιακός τον Προμηθέα Πάτρας (Πέμπτη 24/5,18.00, COSMOTE SPORT 7HD), για τη 2η φάση των Play-Offs του πρωταθλήματος. Τα δύο ζευγάρια αναμετρώνται ξανά το Σάββατο 26/5 στις 17.30 (COSMOTE SPORT 4HD) και 19.30 (COSMOTE SPORT 4HD), αντίστοιχα. Από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, οι συνδρομητές θα έχουν στη διάθεσή τους τα παιχνίδια της προημιτελικής φάσης της TBF Basketball Super League, από την οποία ξεχωρίζουν οι αγώνες Νταρουσάφακα-Αναντολού Εφές (Πέμπτη 24/5, 20.45, COSMOTE SPORT 6HD) και Σακάρια-Φενέρμπαχτσε (Πέμπτη 24/5, 18.15, COSMOTE SPORT6HD).

Οι λάτρεις του τένις θα «μεταφερθούν» στη Λιόν, όπου διεξάγεται το ATP 250 Λιόν. Μέσω του COSMOTE SPORT 6HD θα παρακολουθήσουν τα προημιτελικά (Πέμπτη 24/5, 12.00 & 14.00), τα ημιτελικά (Παρασκευή 25/5 15.30, 17.30), αλλά και τον μεγάλο τελικό του τουρνουά (Σάββατο 26/5, 15.30).

Μέσω του COSMOTE SPORT 5HD, οι φαν του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα έχουν πρόσβαση στην κορυφαία συνάντηση των πιλότων της Formula1 στο Μονακό. Εκεί θα παρακολουθήσουν όλους τους αγώνες από τις πρώτες ελέυθερες δοκιμές (Πέμπτη 24/5) μέχρι τον αγώνα της Κυριακής (27/5, 15.45), που θα αναδείξει τον μεγάλο νικητή. Συναρπαστικός αναμένεται και ο αγώνας Charlotte Coca Cola 600, που ανήκει στο πρόγραμμα του NASCAR Cup Series (Δευτέρα 28/5, 13.00, COSMOTE SPORT 5HD). Στις μεταδόσεις μηχανοκίνητων ανήκει και το υπερθέαμα του Red Bull Air Race World Championship που διεξάγεται στην Τσίμπα της Ιαπωνίας. Το Σάββατο 26/5 στις 10.00 παρακολουθούμε στο COSMOTE SPORT 7HD τις κατατακτήριες δοκιμές, ενώ την Κυριακή 27/5 στις 10.00 τον τρίτο αγώνα του φετινού πρωταθλήματος.

Στο αθλητικό πρόγραμμα της COSMOTE TV, ξεχωρίζει επίσης η πολυβραβευμένη σειρά ντοκιμαντέρ ESPN 30 for 30, η οποία προβάλλεται για 5η συνεχή χρονιά στο COSMOTE SPORT 6HD. Το δεύτερο επεισόδιο, «The Prince of Pennsylvania» εισχωρεί στην ιστορία του προπονητή πάλης John du Pont, ο οποίος βοήθησε ερασιτέχνες παλαιστές στην προετοιμασία τους για τους Ολυμπιακούς αγώνες, κατασκευάζοντας τις απαραίτητες εγκαταστάσεις (Πέμπτη 24/5, 22.00). Η σειρά επανέρχεται την Τρίτη 29/5 με το επεισόδιο «The ’85 Bears» για την ιστορία των Chicago Bears, οι οποίοι το 1985 έγιναν αντικείμενο συζήτησης στους κύκλους του αμερικανικού ποδοσφαίρου εξαιτίας διάφορων περιστατικών που τους έριξαν από την κορυφή (22.00).

Στο κινηματογραφικό πρόγραμμα της COSMOTE TV η προσοχή στρέφεται σε πρεμιέρες δημοφιλών ταινιών.

Στο COSMOTE CINEMA 1HD, έρχονται σε Α’ προβολή η συμπαραγωγή Μ.Βρετανίας-Ινδίας Το Στέμμα των Ινδιών (Viceroy's House) για τα γεγονότα του τελευταίου εξάμηνου της βρετανικής κυριαρχίας στην Ινδία (Πέμπτη 24/5, 21.00, ζώνη Red Carpet Premieres), καθώς και η δραμεντί Ο Κόκκινος Σκύλος: Ένας Πιστός Φίλος (Red Dog: True Blue) (Παρασκευή 25/5, 21.00). Σε Α’ προβολή θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι συνδρομητές και την ταινία τρόμου Shark Shock για τους κατοίκους μιας κοινότητας που έρχονται αντιμέτωποι με έναν φονικό καρχαρία (Σάββατο 26/5, 23.00), αλλό και το δεύτερο μέρος της ταινίας επιστημονικής φαντασίας Ημέρα Ανεξαρτησίας του Ρόλαντ Έμεριχ με τίτλο, Ημέρα Ανεξαρτησίας: Νέα Απειλή (Independence Day: Resurgence) για την επανεμφάνιση της εξωγήινης απειλής 20 χρόνια μετά την τελευταία επίθεση (Κυριακή 27/5, 21.00, ζώνη Blockbuster). Στο κανάλι, δεν χάνουμε ακόμα την πρεμιέρα της γαλλικής κομεντί Ένα τρελό πάρτι (The Coctail Party) στην οποία ένας υιοθετημένος νεαρός μεταμφιέζεται σε σερβιτόρο στο πάρτυ της βιολογικής οικογένειάς του (Τρίτη 29/5, 21.00), καθώς και αυτή της ταινίας κινουμένων σχεδίων Περιπέτεια στον Νότιο Πόλο (Polar Adventure), την οποία οι μικροί και μεγάλοι θα απολαύσουν σε μεταγλώττιση (Σάββατο 26/5, 21.00, ζώνη Family).

Στο COSMOTE CINEMA 2HD, τα βλέμματα στρέφονται στην πρεμιέρα της προκλητικής κωμωδίας του βραβευμένου με OSCAR® σκηνοθέτη Μαικλ Μουρ, Πού να κάνετε την επόμενη εισβολή (Where to Invade Next), μέσα από την οποία τον βλέπουμε να πασχίζει να βρει τρόπο να κάνει την Αμερική σπουδαία. Στην ταινία ο ίδιος αντιμετωπίζει τα πιο πιεστικά ζητήματα της Αμερικής και βρίσκει λύσεις στα πιο απίθανα μέρη (Παρασκευή 25/5, 22.00, ζώνη Doc o’ Clock). Στο κανάλι, οι συνδρομητές παρακολουθούν επίσης σε Α’ προβολή τη δραματική ταινία Ο Σύμβουλος (A Family Μan) με τον Τζέραρντ Μπάτλερ, καθώς και την ταινία δράσης Hardcore Henry με τον Τιμ Ροθ (Tin Star, Pulp Fiction) όπου όλη η δράση φαίνεται μέσα από τα μάτια του πρωταγωνιστή. Ακόμα, στο πλαίσιο του μηνιαίου αφιερώματος στο ιταλικό σινεμά, προβάλεται η δραμεντί του Νάνι Μορέτι, Η Λειτουργία Τελείωσε (La messa e finita) (Τρίτη 29/5, 22.00).

Στο COSMOTE CINEMA 3, το κανάλι του ελληνικού κινηματογράφου ολοκληρώνεται το μηνιαίο αφιέρωμα στον Σπύρο Φωκά, με τη δραματική ταινία Ψωμί για έναν Δραπέτη (Δευτέρα 28/5, 22.00).

Στο κανάλι των σειρών, COSMOTE CINEMA 4HD, κάνει πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο η σειρά A.P Bio, η οποία ξεδιπλώνει τη ζωή ενός ντροπιασμένου ακαδημαικού του Χάρβαρντ που αναγκάζεται να εργαστεί ως καθηγητής βιολογίας σε τοπικό Γυμνάσιο (Κυριακή 27/5, 21.00). Σε Α’ προβολή αμέσως μετά την Αμερική έρχεται και η δραματική σειρά The Detail, η οποία επικεντρώνεται σε τρεις εξαιρετικά ταλαντούχες γυναίκες, που εξιχνιάζουν υποθέσεις ανθρωποκτονιών (Τρίτη 29/5, 22.00).

Από τις πρεμιέρες του Village Cinema HD, ξεχωρίζει το αστυνομικό δράμα Αυτόπτης Μάρτυρας (Exposed) με πρωταγωνιστή τον Κιάνου Ρίβς (Παρασκευή 25/5, 21.00).

Μέσα από την υπηρεσία COSMOTE CINEMA ON DEMAND, οι συνδρομητές έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από την Δευτέρα 28/5, τηv ταινία Αναχώρηση για Παρίσι 15:17 του Κλιντ Ίστγουντ, βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα και με την συμμετοχή των ίδιων των πρωταγωνιστών.