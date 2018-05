Θερινό σινεμά στον κήπο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρυμα Νιάρχος [πρόγραμμα]

Για τρίτο συνεχόμενο καλοκαίρι, το Park Your Cinema η ενότητα υπαίθριων κινηματογραφικών προβολών του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, υπό την επιμέλεια του Ηλία Φραγκούλη, επιστρέφει στο γνωστό της σημείο, το Ξέφωτο του Πάρκου.

Βραδιές σινεμα που προσφέρουν την ευκαιρία στους επισκέπτες του να ανακαλύψουν για πρώτη φορά ή και να ξαναδούν στη μεγάλη οθόνη έργα που γέννησαν αναμνήσεις και χάρισαν στιγμές ψυχαγωγίας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Park your Cinema: To remember (and) to love

Δύο φιλμικά ζευγαρώματα με επετειακό timing εγκαινιάζουν το Park you Cinema για το 2018.

Το «Άγρυπνος στο Σιάτλ» της Nora Ephron, με τους Tom Hanks και Meg Ryan, το οποίο φέτος τον Ιούνιο γιορτάζει τα 25 χρόνια από την πρώτη του προβολή στις κινηματογραφικές αίθουσες, παρέα με το φιλμ που το ενέπνευσε, το αγέραστα ρομαντικό «Ένας Μεγάλος Έρωτας» του Leo McCarey, με τους Cary Grant και Deborah Kerr.

Το «Άγρυπνος στο Σιάτλ», την Παρασκευή 1 Ιουνίου, στις 21.00, έρχεται για να διηγηθεί την ιστορία ενός χήρου αρχιτέκτονα από το Σικάγο που μετακομίζει στο Σιάτλ, με τον 8χρονο γιο του. Βλέποντας τον πατέρα του να μοιρολατρεί μόνιμα για την απώλεια της γυναίκας του, ο πιτσιρικάς τον παγιδεύει και τον αναγκάζει να βγει σε ραδιοφωνικό talk show για να πει τον πόνο του.

Ως αποτέλεσμα, εκατοντάδες γυναίκες από ολόκληρη την Αμερική προσφέρονται να τον γνωρίσουν! Μια από αυτές, δημοσιογράφος, θα του στείλει ένα γράμμα και θα τον καλέσει να βρεθούν στο Empire State Building, επηρεασμένη από την ταινία… Ένας Μεγάλος Έρωτας

Στο «Ένας Μεγάλος Έρωτας», τη Δευτέρα 28 Μαΐου, στις 21.00, ένας μοιραίος έρωτας προκύπτει μεταξύ ενός άντρα στα πρόθυρα του γάμου και μίας δεσμευμένης αλλά όχι και ερωτευμένης, γυναίκας, σε ένα κρουαζιερόπλοιο. Βάζουν όρκο να το επικυρώσουν έξι μήνες μετά, σ’ ένα ραντεβού στο Empire State Building. Θ’ αντέξει μέχρι τότε αυτή η αγάπη;

Για παιδιά: Park your Cinema: Kids

Με ελληνική μεταγλώττιση

Στο Park Υour Cinema Kids φιλοξενείται ακόμη μια επετειακή προβολή, καθώς το animated Ψάχνοντας τον Νέμο, συμπληρώνει φέτος τον Μάη 15 χρόνια από την κινηματογραφική του πρεμιέρα! Τι άλλο θα μπορούσε να ταιριάξει μαζί του; Το προπέρσινο sequel του, «Ψάχνοντας τη Ντόρι».

Την Κυριακή 27 Μαΐου, στις 21.00 θα προβληθεί η περιπέτεια του πατέρα του μικρού Νέμο, στην αναζήτηση του γιού του, που έχει πέσει θύμα απαγωγής και έχει μεταφερθεί σε ένα ενυδρείο. Βοηθός του σε αυτή τη περιπέτεια είναι η Ντόρι.

Το επόμενο Σάββατο 2 Ιουνίου, στις 21.00 έρχεται η σειρά της μικρής Ντόρι, να μπει σε ένα ταξίδι αναζήτησης, των γονιών της αυτή τη φορά, που θα τη φέρει σε επαφή με καινούργιες γνωριμίες, αλλά και παλιούς φίλους.

Η ενότητα Park your Cinema, καθώς και το σύνολο του προγραμματισμού του ΚΠΙΣΝ, πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Στο ΚΠΙΣΝ με το shuttle bus

Για τη διευκόλυνση της πρόσβασης προς και από το ΚΠΙΣΝ προσφέρεται καθημερινά δωρεάν μεταφορά των επισκεπτών με τη χρήση μικρού ιδιωτικού λεωφορείου (shuttle bus). Δείτε τα δρομολόγια ΕΔΩ.