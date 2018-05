Συνέχισε ό,τι άφησες μισό – Ο ευρηματικός διαγωνισμός του Eviol Brain Function [βίντεο]

«Το ιδανικόν μου δεν είναι να πλουτίσω, ούτε να ζήσω ευτυχής αλλά να εργασθώ, να δράσω, να δημιουργήσω, να κάμω κάτι τι αντάξιον ενός ανθρώπου ηθικού και δυνατού» Ο Γιώργος Παπανικολάου μετανάστευσε, εργάσθηκε σκληρά και δεν το έβαλε ποτέ κάτω, καταφέρνοντας να σώσει εκατομμύρια γυναίκες με την πρωτοποριακή κυτταροδιαγνωστική μέθοδό του. Συνέχισε, γιατί είναι στη φύση μας να συνεχίζουμε. #EVIOLfoodsupplements #EVIOLeinaistifysimas #healthy #foodsupplement #quotes #woman

