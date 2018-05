Ο Πάπας είπε σε άνδρα γκέι: Ο Θεός σας έκανε έτσι και σας αγαπά έτσι

Οταν ήταν παιδί ο Juan Carlos Cruz έπεσε θύμα βιασμού από κληρικό και ειδικά από τον παιδόφιλο ιερέα στη Χιλή, τον Fernando Karadima. Με αφορμή αυτά τα τραγικά γεγονότα συναντήθηκε με τον Πάπα.

Σε μια συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στην ισπανική El Pais, ο Juan Carlos Cruz, διηγήθηκε τι συνέβη στην συνάντησή του με τον Πάπα Φραγκίσκο. Οπως είπε, του εξομολογήθηκε ότι είναι ομοφυλόφιλος και ότι προσπαθεί «να μην πληγώσει κανέναν».

Something else that I will always remember about my hours of conversations with Pope Francis @Pontifex will be this: His phrase: Who am I to judge? I experienced it personally and I hope many feel that no one is excluded or should be excluded...ever! https://t.co/LhqMwmnNOa

— Juan Carlos Cruz Ch. (@jccruzchellew) 20 mai 2018

«Juan Carlos, δεν έχει σημασία το να είστε ομοφυλόφιλος. Ο Θεός σας έκανε έτσι και σας αγαπά έτσι. Δεν έχει καμία σημασία. Και ο Πάπας σας αγαπά έτσι. Θα πρέπει να είστε ευτυχισμένος με τον εαυτό σας», του απάντησε ο Πάπας.

Η συγκεκριμένη απάντηση του Πάπα κάνει σήμερα τον γύρο των ξένων ΜΜΕ αφού θεωρήθηκε ιδιαίτερα προοδευτική και σημειώνει μια νέα σελίδα σε σχέση με την παλαιότερη στάση της καθολικής εκκλησίας και του Βατικανού.