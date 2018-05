Γάμος Χάρι-Μέγκαν: Μια ωδή στη μαύρη φυλή, γράφουν τα ξένα ΜΜΕ [εικόνες & βίντεο]

Η χορωδία gospel, η παρουσία της Οπρα Γουίνφρεϊ, το κήρυγμα του πάστορα Michael Bruce Curry: όλα τα επιτρεπόμενα σύμβολα χρησιμοποιήθηκαν για να τονιστεί η αφρο-αμερικανική κουλτούρα της Μέγκαν Μαρκλ.

Η γαμήλια τελετή συνδίασε την πριγκηπική πολυτέλεια της βρετανικής μοναρχίας με τα σύμβολα της αφρο-αμερικανικής κουλτούρας: έτσι περιέγραψαν τα μεγάλα ξένα ΜΜΕ τον γάμο του πρίγκηπα Χάρι και της πρώην αμερικανίδας ηθοποιού Μέγκαν Μαρκλ, στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στον πύργο των Windsor.

«Ηταν μια μίνι επανάσταση, με την πρωτοβουλία της νύφης», σχολίασε η βρετανική Daily Mail. Η καταγωγή της Μέγκαν Μαρκλ, η οποία γεννήθηκε από έναν πατέρα και μαύρη μητέρα σημάδεψαν «μια πολυπολιτισμική τελετή», πρόσθεσε.

Η δημοσιογράφος του The Guardian Afua Hirsch σχολίασε ότι ο γάμος ήταν μια ωδή «στην μαύρη ταυτότητα» (« blackness ») και ανέφερε ότι ήταν πρωτοφανές να βλέπει κανείς στα social media να συμπίπτουν εκείνη την ημέρα του γάμου δύο hashtags, τα οποία δεν είχαν ποτέ ξαναεμφανιστεί, #mariage royal et #blackexcellence.

Η ίδια δημοσιογράφος ανέφερε ότι αυτός ο συνδιασμός ωθήθηκε κυρίως από τους καλεσμένους στο γάμο, είτε επρόκειτο για την Σερένα Γουίλιαμς, τον Idris Elba, την Gina Torres ή την διάσημη παρουσιάστρια Oprah Winfrey. «Οι δύο πιο διάσημες γυναίκες στον κόσμο, η Μέγκαν Μαρκλ και η Οπρα Γουίνφρεϊ, εκείνη την ημέρα του γάμου, είναι αφρο-αμερικανές», έγραψε.

Οι New York Times ανέφεραν ότι οι κληρικοί που επελέγησαν, οι μουσικοί και οι καλεσμένοι είχαν σαν αποτέλεσμα για πρώτη φορά στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου να συγκεντρωθούν τόσες μειονότητες.

Μια δυνατή στιγμή συγκράτησαν τα βρετανικά και τα αμερικανικά ΜΜΕ: το κήρυγμα που έκανε ο κληρικός Michael Curry, ο πρώτος αφροαμερικανός επικεφαλής της αγγλικανικής εκκλησίας των ΗΠΑ, ο οποίος εγκωμίασε τη δύναμη της αγάπης, αναφερόμενος στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, και κάνοντας αναφορά στην εποχή των σκλάβων.



Από την πλευρά του το Vox έγραψε ότι το μήνυμα του γάμου «αποκάλυπτε τον ρόλο που η Μέγκαν Μαρκλ μπορεί να παίξει στην βασιλική οικογένεια» αφού πρόκειται για μια γυναίκα «μιγάδα, διαζευγμένη και αμερικανίδα».

Μετά το κήρυγμα ακολούθησε το τραγούδι του Ben E. King Stand By Me εκτελεσμένο από μια χορωδία gospel. «Πρόκειται για ένα ερωτικό τραγούδι, ναι, αλλά ήταν ένα από τα πρώτα που χρησιμοποιήθηκε στο κίνημα των δικαιωμάτων των πολιτών και έγινε σύμβολο των διεκδικήσεων απέναντι στις ρατσιστικές αδικίες», υπενθύμισε η δημοσιογράφος του The Guardian.

Ακούστε το:

Η χορωδία gospel, καθώς και ο βιολονσελίντας Sheku Kanneh-Mason, 19 ετών και ο πρώτος μαύρος μουσικός που κέρδισε το βραβείο Young Musician Award του BBC, στα 38 χρόνια ιστορίας του, «ένας μουσικός τον οποίο ζήτησε επίτηδες η Μέγκαν Μαρκλ», έπαιξε επίτηδες το Après un Rêve του Gabriel Fauré. «Ολα αυτά συνέβαλαν ώστε να ενισχυθεί η αφρο-αμερικανική ταυτότητα αυτής της τελετής», έγραψε το περιοδικό Essence, το οποίο απευθύνεται ειδικά σε αφρο-αμερικανές γυναίκες.

Το ίδιο περιοδικό έγραψε ότι ρόλο σε αυτό έπαιξε και το πίρσινγκ στη μύτη της μητέρας της Μέγκαν Μαρκλ, της Doria Ragland, η οποία είναι απόγονος σκλάβων στις φυτείες βαμβακιού της Τζόρτζιας του αμερικανικού Νότου.



«Είναι προφανές ότι η νύφη ήθελε να υπογραμμίσει την φυλετική της ταυτότητα, να τιμήσει την κληρονομιά της μπροστά σε ένα τεράστιο κοινό», έγραψε η Sarah Lyall στους New York Times.



«Σε έναν θεσμό που κυριαρχούν οι λευκοί, σε μια χώρα που είχε σοβαρά ρατσιστικά προβλήματα, ήταν μια τολμηρή κίνηση. Ηταν μια εξαιρετικά συμβολική στιγμή στην παγκόσμια σκηνή, η οποία περιλάμβανε ακόμη και την δυνατότητα να αλλάξει ο κόσμος άποψη για την βασιλική οικογένεια ή ακόμη και να αλλάξει η άποψη της Μεγάλης Βρετανίας για τον εαυτό της», σημείωσε.