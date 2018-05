Μέγκαν-Χάρι: Το μοναδικό βίντεο που κυκλοφορεί από το πάρτι του γάμου -Ολα όσα έγιναν εκεί [βίντεο]

Στην οικία του πρίγκιπα Καρόλου στο Ουίνδσορ, το περίφημο Frogmore House υποδέχθηκαν στις 9 ώρα Ελλάδος ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ τους περίπου 200 καλεσμένους του.

Χάρι και Μέγκαν... εγγλέζοι στο ραντεβού τους έφθασαν στο Frogmore House με μια vintage ηλεκτρική Τζάγκουαρ στις πινακίδες της οποίας υπήρχε η ημερομηνία του γάμου τους.

Η Μέγκαν Μαρκλ είχε βγάλει το βαρύ Givenchy νυφικό της και είχε φορέσει ένα πολύ πιο νεανικό, σέξι και χολιγουντιανό νυφικό, με την υπογραφή της Stela McCartney, με το οποίο μάλιστα θεωρήθηκε ότι απέτισε φόρο τιμής στην πριγκίπισσα Νταϊάνα καθώς θύμιζε ένα φόρεμα σε ίδια γραμμή που είχε φορέσει η αδικοχαμένη πριγκίπισσα.

Και αυτός δεν ήταν ο μόνος τρόπος με τον οποίο απέτιε φόρο τιμής στην πριγκίπισσα Νταϊάνα η Μέγκαν Μαρκλ. Η νύφη, το βράδυ φόρεσε και ένα δαχτυλίδι της Lady D, με μια τεράστια πέτρα ακουαμαρίν, ένα δαχτυλίδι το οποίο φόρεσε τελευταία φορά η πριγκίπισσα Νταϊάνα λίγες μέρες πριν βρει τραγικό θάνατο στο δυστύχημα της γέφυρας Ντελ Αλμά.

Οσοι βρέθηκαν στο Frogmore House ανέφεραν ότι το κλίμα έμοιαζε περισσότερο με αυτό σε κλαμπ του West End, παρά με παραδοσιακό γαμήλιο γλέντι. Και ήταν γεμάτο εκπλήξεις.

Η μουσική που ακουγόταν ήταν τα αγαπημένα τραγούδια του πρίγκιπα Χάρι, ενώ σε κάποια στιγμή στο πιάνο κάθισε και ο Ελτον Τζον. Ηταν ο πρίγκιπας Χάρι αυτός που τον κάλεσε, όταν ξαφνικά ρώτησε απευθυνόμενος σε όλους τους καλεσμένους «Ξέρει κανείς να παίζει πιάνο;» με τους πάντες να ξεσπούν στα γέλια και τον καλό φίλο της μητέρας του να παίρνει θέσει και να ερμηνεύει τα Your Song, Tiny Dancer, Circle Of Life and I'm Still Standing.

Ο πρώτος χορός

Οσο για τον πρώτο χορό του ζευγαριού, πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ διάλεξαν το «I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me), της Γουίτνεϊ Χιούστον.

Τα πυροτεχνήματα

Η όλη βραδιά πάντως έκλεισε με ένα εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων τα οποία ήταν ωρατά από μεγάλη απόσταση γύρω από την πριγκιπική οικία.

Και οι εκπλήξεις δεν σταμάτησαν εκεί. Το λόγο έλαβε κάποια στιγμή ο πρίγκιπας Γουίλιαμ ο οποίος μίλησε για τον σκανταλιάρη αδελφή του, ενώ ομιλία έδωσε και η Μέγκαν Μαρκλ ευχαριστώντας για την υποδοχή της στη βασιλική οικογένεια. Ακολούθως ο πρίγκιπας Χάρι είπε σε όλους ότι η Μέγκαν κατάφερε να διοργανώσει τα πάντα υπέροχα, «μαζί κάνουμε μια καταπληκτική ομάδα», ενώ απευθυνόμενος στην Μέγκαν Μαρκλ, της είπε «ανυπομονώ να περάσω την υπόλοιπη ζωή μου μαζί σου».

Το μενού

Από το μενού αυτά που ξεχώρισαν ήταν τα... «βρώμικα μπέργκερς» και το κοκτέιλ με το όνομα «Οταν ο Χάρι γώρισε την Μέγκαν», με ρούμι και τζίντζερ και ουσιαστικά ήταν ένα πείραγμα για τα κόκκινα μαλλιά του πρίγκιπα Χάρι. Ολο το μενού, πάντως, ήταν φτιαγμένο με οργανικά προϊόντα κατ' απαίτηση του πρίγκιπα Καρόλου.

Το παρόν στο πάρτι έψωσε και ο Τζέιμι Κόρντεν ο οποίος ανέλαβε χρέη παρουσιαστή και διασκεδαστή της βραδιάς ...

Εκεί βρέθηκαν και οι εξαδέλφες του πρίγκιπα Χάρι Βεατρίκη και Ευγενία οι οποίες προς έκπληξη όλων ήταν αρκετά απλά ντυμένες και είχαν επιλέξει πολύ ήσυχα καπέλα.

Ανάμεσα στους καλεσμένους στο βραδινό πάρτι ο Τζορτζ Κλούνεϊ ο οποίος υπεβλήθε σε έλεγχο και έμοιαζε να μην το πίστευε!

To μοναδικό βίντεο από τα δυο πάρτι

Από κανένα από τα δυο πάρτι μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί φωτογραφίες ενώ στους καλεσμένους είχε γίνει σύσταση να μην έχουν μαζί τους μέσα βιντεοσκόπησης. Η κολλητή της Μέγκαν Μαρκλ, όμως, Τζέσικα Μαλρόνι, παρέβλεψε τους κανόνες και όχι μόνο έβγαλε βίντεο αλλά το πόσταρε και στο λογαριασμό της στο Instagram. Οπως φαίνεται από αυτό, τα πράγματα ήταν όντως πολύ χαλαρά εκεί:

Εκτός από την Μαλρόνι στο πάρτι στο οποίο προσκλήθηκαν 200 άτομα βρέθηκαν και δυο ακόμη φίλες της νύφης, η Ινδή ηθοποιός Πρινγιάνα Τσόπρα και η τενίστρια Σερένα Γουίλιαμς. Με την τελευταία η Μέγκαν Μαρκλ γνωρίστηκε όταν έπαιξαν μαζί σε έναν φιλανθρωπικό αγώνα στον οποίο συμμετείχαν σταρ.

Στο βραδινό πάρτι βρέθηκαν ακόμη η Οπρα Γουίνφρεϊ και οι στενοί συγγενείς του ζευγαριού.

Κάποιοι από τους καλεσμένους μετά το πάρτι στο Frogmore House συνέχισαν τη διασκέδασή τους σε γνωστό κλαμπ του Λονδίνου, ενώ ένα ιδιωτικό after πάρτι είχε διοργανωθεί σε βίλα στο Τσέλσι.