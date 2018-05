Η συγκινητική ανάρτηση της Σμαράγδας Καρύδη για τον τυφλό γάτο της [εικόνα]

Σελφι με το Φώτη Δεν έχει μάτια και φωτογένεια. Δεν τον ανεβάζω συχνά γιατί όχι απλώς δεν έχει φωτογένεια, αλλά συνήθως στις φωτογραφίες δε φαίνεται καν περί τίνος πρόκειται. Είναι κατάμαυρος δεν έχει και μάτια δε καταλαβαινεις που αρχιζει και που τελειώνει. Στις φωτογραφίες μοιάζει σαν να κρατάω ένα μαύρο γούνινο μαξιλάρι ή σαν να χω αφήσει ένα μαύρο μπουφάν στον καναπέ. Όμως είναι ο πιο χαρούμενος, ο πιο έξυπνος, ο πιο τρυφερός,ο πιο προσαρμοστικός γάτος που είχα ποτέ. Δε γκρινιάζει, δε θυμώνει, δεν απαιτεί και θέλει μόνο αγκαλιές. Τα μάτια του τα έχασε μωρό λίγο πριν τον βρούμε από κάτι αρρώστιες που παθαίνουν τα γατιά του δρόμου αλλά δεν τον νοιάζει γιατί τα κάνει όλα μόνος του, δεν τον βοηθάει κανεις σε τίποτα συν του ότι νομίζω πιστεύει ότι κανείς μας δε βλέπει κι ότι ο κόσμος είναι ένα σκοτεινό ζεστό μέρος γεμάτο μυρωδιές, ήχους, μουσική, χάδια και γλυψιές από μεγαλόσωμα Λαμπραντορ. Μην τον λυπάστε περνάει τέλεια τη ζωή του. Απλώς δε βγαίνει πολύ καλος στις φωτογραφιες. Αλλά ευτυχως δε μπορεί να το δει #φώτης #blindcat #blindcatsofinstagram

