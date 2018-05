Θεόδωρος Βασιλάκης: Ποιος ήταν ο «άρχοντας των αιθέρων» [εικόνες]

Ο επιχειρηματίας Θεόδωρος Βασιλάκης που απεβίωσε σήμερα, Πέμπτη 17 Μαΐου, είχε γεννηθεί το 1940 στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου και μεγάλωσε και ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές.

Το 1958 πήγε με υποτροφία στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και έκανε σπουδές σε θέματα Business Management. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1961 και εργάστηκε μαζί με τον πατέρα του στην οικογενειακή επιχείρηση διανομής καυσίμων της TEXACO για την Κρήτη.

Σύντομα ίδρυσε την Θ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Α.Ε. με την οποία δραστηριοποιήθηκε στον τουριστικό τομέα της ενοικίασης αυτοκινήτων.

Το 1966 υπέγραψε το πρώτο συμβόλαιο εκπροσώπησης (Franchise) στην Κρήτη της HERTZ INTERNATIONAL με 6 αυτοκίνητα Volkswagen Beetle. Κατόπιν αναλαμβάνει το Franchise για την εκπροσώπηση της Hertz Ιnternational και στη Ρόδο. Το 1974 εξαγοράζει τη Hertz Hellas, θυγατρική της Hertz International, την μετονομάζει σε AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. και αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση της Hertz σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα η AUTOHELLAS A.T.E.E. είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτου (Rent a Car) στην Ελλάδα, βάσει των οικονομικών μεγεθών της και του στόλου των οχημάτων που διαχειρίζεται. Αποτελεί δε το μεγαλύτερο εθνικό franchisee (δικαιοδόχο) της Hertz International παγκοσμίως.

Το 1977 συνάπτει συμφωνία με την General Motors και αναλαμβάνει επισήμως την εισαγωγή των αυτοκινήτων OPEL και ISUZU.

To 1984 αναλαμβάνει την αποκλειστική εισαγωγή και διανομή της αυτοκινητοβιομηχανίας SEAT στην Ελλάδα. Λίγο αργότερα ακολουθεί και η SAAB.

Το 1994 αγοράζει τη μικρή εταιρεία αεροταξί Aegean Aviation και τη μετατρέπει σε Business Aviation με Learjet αεροσκάφη - μία δυναμική κίνηση σε μία εσωτερική αγορά, που μόλις απελευθερωνόταν.

To 1997 βραβεύεται από το ΕΒΕΑ στον τομέα, «Αυτοδημιούργητος Επιχειρηματίας».

Το 1999 βραβεύεται από το Ισπανικό Κράτος για τη συμβολή του στην ανάπτυξη των Ελληνο-Ισπανικών εμπορικών σχέσεων.

Το 1999, διαπιστώνοντας την παντελή έλλειψη ποιότητας στις αερομεταφορές, μετατρέπει τη μικρή εταιρεία Aegean Aviation σε τακτική εμπορική αεροπορική εταιρεία, αρχικά με ένα στόλο 6 ολοκαίνουριων αεροπλάνων και έτσι δημιουργείται η Aegean Airlines, μέλος της Star Alliance από το 2010, της ισχυρότερης αεροπορικής συμμαχίας στον κόσμο.

Η AEGEAN το 1999 εξαγοράζει την AIR GREECE και συγχωνεύεται με την CRONUS το 2001. Το 2013 η AEGEAN εξαγόρασε την Olympic Air, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η μεγαλύτερη ελληνική αεροπορική εταιρεία και να βελτιωθεί η προσβασιμότητα των νησιών της Ελλάδας, ακόμη και ορισμένων εκ των πιο απομακρυσμένων, τόσο για τους επισκέπτες της χώρας όσο και για τους Έλληνες. Τον Μάρτιο του 2018 η AEGEAN υπέγραψε μια συμφωνία για τη μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση στην Ελλάδα, αξίας 5 δις. δολλαρίων. Μια παραγγελία που αφορά έως 42 αεροπλάνα της οικογένειας Airbus A320neo.

Μέχρι σήμερα συνέχιζε τις προσπάθειές του στη θεμελίωση και στήριξη τομέων της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας σε νέες δραστηριότητες, που αφορούν κυρίως στο γκολφ και στην παράταση της τουριστικής περιόδου της χώρας μας. O Θεόδωρος Βασιλάκης ήταν κύριος εμπνευστής του διεθνούς τουρνουά γκολφ Aegean Airlines Pro-Am που στόχο έχει να αναδείξει το τουριστικό προϊόν της χώρας μας και να τοποθετήσει την Ελλάδα στο διεθνή χάρτη για τους λάτρεις του γκολφ.

Τα στοιχεία που τον διέκριναν ήταν η εργατικότητα, το πείσμα ενάντια στις δυσκολίες, η δικαιοσύνη, το ήθος, η προσφορά, οι χαμηλοί τόνοι, η ακεραιότητα και η αγάπη και ο σεβασμός στον άνθρωπο.

Ο Θεόδωρος Βασιλάκης ήταν ιδρυτικό μέλος του ΣΕΤΕ (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ). Επί σειρά ετών διετέλεσε Πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεων Αυτοκινήτων Ελλάδος. Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος του ΣΕΑΑ(ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ), καθώς και Αντιπρόεδρος του ΕΟΤ (1992-1993).

Το 2015 τιμήθηκε από την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για την επιχειρηματική του δραστηριότητα, με την τιμητική διάκριση του «Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικος».

Την ίδια χρονιά έλαβε τη μέγιστη τιμητική διάκριση του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), που απονέμεται κάθε δύο χρόνια σε ένα πρόσωπο το οποίο -με τη συνολική του δράση-έχει προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στην ελληνική οικονομία.

Τον Μάρτιο του 2016 αναγορεύτηκε Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Τον Μάρτιο του 2017 τιμήθηκε με τo 4o Business unusual Award από το ALBA Graduate Business School at The American College of Greece.

Το πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής του, όμως, ήταν πάντα η οικογένειά του. Η σύζυγός του και πολύτιμη συνεργάτης του Εμμανουέλλα, τα παιδιά του, Ευτύχιος και Γιώργος και τα 6 εγγόνια του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφίες: Eurokinissi