Το Netflix ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για τον Μάικλ Τζόρνταν

ESPN Films και Netflix συμφώνησαν στην δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ δέκα επεισοδίων για τον καλύτερο παίκτη στην Ιστορία του μπάσκετ, τον Μάικλ Τζόρνταν, προσφέροντας επίσης χώρο σε μία ομάδα που σημάδεψε μια εποχή, τους Σικάγο Μπουλς στη δεκαετία του 1990.

Η πρεμιέρα της σειράς θα γίνει το 2019, θα τιτλοφορείται «The Last Dance» (Ο τελευταίος χορός) και φυσικά θα συμμετάσχει ο Μάικλ Τζόρνταν. Θα παρουσιαστούν μη δημοσιευμένες λεπτομέρειες για ένα αστέρι που ήταν το κλειδί για να φέρει τη δημοτικότητα του ΝΒΑ σε νέο επίπεδο στα τέλη του 20ού αιώνα. Το ντοκιμαντέρ θα σκηνοθετηθεί από τον Τζέισον Χεχίρ (The Fab Five, The '85 Bears, Andre the Giant), η παραγωγή ανήκει στον Μάικ Τόλιν και θα κυκλοφορήσει από την Mandalay Sports Media και την NBA Entertainment.