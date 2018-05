Ο Εμπολα «σαρώνει» το Κονγκό -23 οι θάνατοι, έστειλαν εμβόλια και 300 σακούλες για τις σορούς

Σε νέα φάση εισήλθε το πρόσφατο ξέσπασμα του Έμπολα στην ΛΔ Κονγκό μετά τον εντοπισμό τώρα για πρώτη φορά ενός κρούσματος του θανατηφόρου αυτού ιού σε πόλη της χώρας, δήλωσε αργά χθες το βράδυ ο υπουργός Υγείας της ΛΔ Κονγκό.

Το κρούσμα εντοπίστηκε στην πόλη Μπαντάκα, η οποία έχει περίπου ένα εκατομμύριο κατοίκους και βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

Μέχρι στιγμής οι 23 θάνατοι που πιστεύεται ότι οφείλονται στο πρόσφατο ξέσπασμα του Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό είχαν εντοπιστεί σε πιο απομονωμένες περιοχές, κάτι το οποίο διευκόλυνε τις αρχές στις προσπάθειές τους για τον περιορισμό του ιού.

Ωστόσο το πρώτο κρούσμα που εντοπίστηκε σε πόλη απειλεί να αλλάξει αυτό το δεδομένο.

Τα πρώτα πειραματικά εμβόλια

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), ο οποίος έστειλε χθες τα πρώτα πειραματικά εμβόλια κατά του Έμπολα στην μεγάλη αυτή χώρα της κεντρικής Αφρικής, εξέφρασε ανησυχία για το γεγονός ότι ο ιός έφτασε στην πόλη Μπαντάκα, λέγοντας ότι αυτό θα δυσχεράνει κι άλλο την αντιμετώπιση του πρόσφατου ξεσπάσματος.

Οι ανησυχίες εντείνονται και λόγω της τοποθεσίας της πόλης αυτής, η οποία βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Κονγκό και ως εκ τούτου συνιστά ένα κομβικό σημείο για το εμπόριο και τις μεταφορές προς την πρωτεύουσα Κινσάσα. Εξάλλου στην άλλη πλευρά του ποταμού Κονγκό βρίσκεται η Δημοκρατία του Κονγκό.

«Εισερχόμαστε σε μια νέα φάση του ξεσπάσματος Έμπολα, η οποία επηρεάζει τώρα τρεις ζώνες, συμπεριλαμβανομένης μιας αστικής», δήλωσε χθες το βράδυ ο υπουργός Υγείας Όλι Ιλούνγκα Καλένγκα.

«Από τότε που σήμανε συναγερμός στην Μπαντάκα, οι επιδημιολόγοι μας εργάζονται εκεί για να εντοπίσουν αυτούς που έχουν έρθει σε επαφή με ύποπτα κρούσματα» πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι αρχές θα εντείνουν τις προσπάθειες εντοπισμού των ανθρώπων αυτών σε όλες τις πύλες εισόδου ή εξόδου από την πόλη.

Αυτή είναι η ένατη φορά που ξεσπάει ο ιός Έμπολα στην ΛΔ Κονγκό από τότε που έκανε την εμφάνισή του κοντά στον ποταμό Έμπολα που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της χώρας τη δεκαετία του 1970.

Πριν από την χθεσινή ανακοίνωση, μόνον δύο κρούσματα του ιού είχαν επιβεβαιωθεί με εργαστηριακές εξετάσεις.

Ένα πρώτο φορτίο περισσότερων από 4.000 εμβολίων κατά του Έμπολα εστάλη χθες από τον ΠΟΥ στην Κινσάσα. Το υπουργείο Υγείας της χώρας ανακοίνωσε ότι οι εμβολιασμοί θα ξεκινήσουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και ότι θα είναι η πρώτη φορά που το εμβόλιο αυτό θα χρησιμοποιηθεί από τότε που παρασκευάστηκε πριν από δύο χρόνια.

Το εμβόλιο της Merck and Co Inc δεν έχει ακόμη λάβει άδεια, αλλά αποδείχθηκε αποτελεσματικό σε περιορισμένες δοκιμές του που έγιναν στη Δυτική Αφρική στο μεγαλύτερο ποτέ ξέσπασμα του ιού Έμπολα, κατά το οποίο 11.300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Γουινέα, τη Λιβερία και την Σιέρα Λεόνε από το 2014 ως το 2016.

Το εμβόλιο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεταξύ των -60 και -80 βαθμών Κελσίου, κάτι το οποίο μπορεί ωστόσο να αποδειχθεί δύσκολο στη χώρα αυτή στην οποία το δίκτυο ηλεκτροδότησης δεν είναι αξιόπιστο.

Πριν από το τελευταίο αυτό κρούσμα που επιβεβαιώθηκε στην ΛΔ Κονγκό, ο Πίτερ Σάλαμα, αναπληρωτής γενικός διευθυντής του ΠΟΥ για την ετοιμότητα και την ανταπόκριση σε επείγουσες καταστάσεις, δήλωσε ότι ο αριθμός σήμερα των ύποπτων, πιθανών ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ανέρχεται σε 42, με 23 θανάτους να αποδίδονται στον Έμπολα.

Ο Σάλαμα πρόσθεσε επίσης ότι σύντομα αναμένεται να φτάσει στην ΛΔ Κονγκό άλλο ένα φορτίο 4.000 εμβολίων.

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας έχουν καταγράψει επιβεβαιωμένα, πιθανά και ύποπτα κρούσματα του Έμπολα σε τρεις ζώνες στην επαρχία του Ισημερινού στην ΛΔ Κονγκό και έχουν εντοπίσει 432 άτομα που μπορεί να έχουν έρθει σε επαφή με ανθρώπους που έχουν προσβληθεί από τον ιό, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Στήθηκαν τέσσερα κέντρα θεραπείας

Στην επαρχία αυτή του Ισημερινού που έχει πληγεί από το πρόσφατο ξέσπασμα του ιού Έμπολα, η διεθνής ανθρωπιστική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) ανακοίνωσε σήμερα ότι θα στήσει άλλα τρία θεραπευτικά κέντρα για να προσφέρει ιατρική βοήθεια στους προσβληθέντες, μετέδωσε το Sputnik.

«Έχουμε στήσει ένα κέντρο θεραπείας και σχεδιάζουμε να στήσουμε άλλα τρία. Το ένα βρίσκεται στο Μπικόρο και άλλο ένα θα στηθεί στην Μπαντάκα, ενώ τα άλλα δύο θα περιμένουμε πληροφορίες για την επιδημία ώστε να δούμε ποια είναι η καλύτερη τοποθεσία για να στηθούν», δήλωσε σήμερα στο Sputnik ο Άξελ Ρονς, συντονιστής του επιχειρησιακού κέντρου των MSF στις Βρυξέλλες.

Στις προμήθειες που έχουν σταλεί στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό περιλαμβάνονται και περισσότεροι από 300 σάκοι για σορούς για την ασφαλή ταφή αυτών που πιστεύεται ότι πέθαναν από τη νόσο, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ενώ τα εμβόλια που εστάλησαν χθες θα χορηγηθούν σε αυτούς που πιστεύεται ότι ήρθαν σε επαφή με τη νόσο, όπως και στους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας.

«Τώρα βρισκόμαστε στη διαδικασία εντοπισμού περισσότερων από 4.000 ανθρώπων με τους οποίους είχαν έρθει σε επαφή ασθενείς και οι οποίοι έχουν σκορπιστεί παντού στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Αυτούς πρέπει να τους ακολουθήσουμε και ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι με μοτοσικλέτες», κατέληξε εξάλλου ο Σάλαμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ