Εγγραφές στο δωρεάν πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων του δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Θερινό πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων θα εφαρμόσει ο δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας, με σκοπό τη στήριξη οικονομικά ευάλωτων οικογενειών, αλλά και την προσφορά δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας στα παιδιά κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Οι εγγραφές ξεκινούν στις 23 Μαΐου και ολοκληρώνονται στις 7 Ιουνίου.

Το πρόγραμμα, που είναι δωρεάν, αφορά παιδιά ηλικίας 6 - 14 ετών, τα οποία θα φιλοξενηθούν, για 14 ημέρες, σε επιλεγμένες ιδιωτικές κατασκηνώσεις κατά τον μήνα Ιούνιο, Ιούλιο ή Αύγουστο.

Συγκεκριμένα:

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ

1.KINDERLAND 17 - 30/6

2. KINDERLAND 23/6 - 6/7

3. KINDERLAND 22/7 - 4/8

4. KINDERLAND 27/7 - 9/8

5. SUMMERFUN 16 - 30/6

6. SUMMERFUN 15 - 29/7

7. SUMMERFUN 6 - 20/8

8. SUMMERFUN 12 - 26/8

9. THE RUNCH 2 - 16/7

10. THE RUNCH 25/7 - 8/8

11. THE RUNCH

2 -16/8

12. THE RUNCH 9 - 23/8

Η τελική επιλογή των παιδιών θα γίνει με σειρά προτεραιότητας και μοριοδότηση με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κατοίκους του δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας που δεν έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ ή ασφαλιστικού φορέα.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε μονογονεϊκές οικογένειες, ανέργους, οικογένειες με τρία (3) και άνω ανήλικα τέκνα, οικογένειες χαμηλών εισοδημάτων.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Αίτηση (χορηγείται από την Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης )

Βεβαίωση ανεργίας ή κάρτα ανέργου ΟΑΕΔ (τελευταίου τριμήνου)

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου τριμήνου)

Αποδεικτικό υπαγωγής στο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έντυπη Δήλωση Ε1, υποβαλλόμενη για το έτος 2017, καθώς και δήλωση Ε9 .

Αποδεικτικό για τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας ( λογαριασμό ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο).

Βεβαίωση ΑΜΚΑ των δικαιούχων παιδιών.

Υπεύθυνη δήλωση για την μη υπαγωγή σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα άλλου φορέα (χορηγείται από την Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης).

Φωτοτυπία εμβολίων από το βιβλιάριο υγείας του παιδιού.

Σε περίπτωση επιμέλειας αυτή πιστοποιείται με δικαστική απόφαση και απαιτείται η έγγραφη συναίνεση και των δύο γονέων.

Μία πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού

Κάρτα κατασκηνωτή (χορηγείται από την Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, εφόσον το παιδί γίνει δεκτό στο πρόγραμμα)

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται στο κτίριο διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (Μικράς Ασίας 143, 1ος όροφος), Δευτέρα - Παρασκευή 11:00 - 15:ΟΟ.

Για την επιλογή κατασκηνωτικής περιόδου από τον γονέα, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας υποβολής αίτησης, ενώ οι ελλιπείς αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί τηλεφωνικά στα : 2104006860, 2104006658 , 2104009093 (Εσωτερικό 101).

