AtoZGreek: Η πιο αυθεντικά ελληνική σειρά καλοκαιρινών αξεσουάρ με σήμα τον... γάιδαρο (αλλά και τη γοργόνα) [εικόνες]

Σε χρυσαφένιες αμμούδιες, σε πλακόστρωτα σοκάκια, σε βεράντες με φόντο το Αιγαίο. Ta AtoZGreek έχουν «ταξιδέψει» σε κάθε γωνιά της Ελλάδας -και όχι μόνο- γοητεύοντας με τη φρεσκάδα, την αυθεντικότητα και την κομψότητα τους.

Φέτος, τα αγαπημένα summer accessories, πριν ξεκινήσουν για μια ακόμα μια φορά το «ταξίδι» τους, κάνουν μια σύντομη «στάση» στα πολυκαταστήματα attica στο Golden Hall, με ένα παιχνιδιάρικο pop up store!

Από τις 14 Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου, οι λάτρεις των AtoZGreek θα μπορούν να δουν από κοντά τη νέα συλλογή SS18 στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στον 2ο όροφο των πολυκαταστημάτων attica @ Golden Hall.

Η νέα συλλογή

Πολυσυλλεκτική, με έντονη προσωπικότητα, χρώματα γεμάτα ζωντάνια και παιχνιδιάρικες αντιθέσεις. Η νέα συλλογή των AtoZGreek ξεχωρίζει για τα νέα summer accessories και υλικά που έρχονται να συμπληρώσουν τα κλασικά αγαπημένα σχέδια του beach brand.

Για πρώτη φορά, στη συλλογή κάνουν την εμφάνιση τους οι πετσέτες παραλίας και τα ψάθινα καπέλα με καινοτόμο σχεδιασμό που τους επιτρέπει να «τσαλακώνονται» χωρίς να αλλοιώνεται το σχήμα τους!

Στη σειρά footwear προστίθενται τα πιο funky pool slides στο αγαπημένο λευκό μπλε ριγέ σχέδιο των AtoZGreek, αλλά και τα άνετα mules με διακριτικά prints το Μάτι, το Καρπούζι και τον Γάιδαρο.

Η παιχνιδιάρικη διάθεση συνδυάζεται για πρώτη φορά με την θηλυκή και boho chic αισθητική, «διανθισμένη» με διακριτικές λεπτομέρειες εμπνευσμένες από ελληνικά μοτίβα πάνω σε clutches και beach bags από φυσική λινάτσα, φελλό και δέρμα.

Τα υλικά -όλα από τοπικούς παραγωγούς- αναδεικνύονται σε καμβά όπου αφηγούνται καλοκαιρινές ιστορίες και γλυκιές παιδικές αναμνήσεις, εμπνευσμένες από τη θερινή ραστώνη μιας ημέρας στην παραλία. Το Μάτι, το Καρπούζι και ο Γάιδαρος – τα τρία εμβληματικά πλέον σχέδια της σειράς- συναντούν φέτος την La Chiquita, το Bikini Girl, το Surfer Girl και τις Γοργόνες και ξεκινούν παρέα το ατελείωτο ελληνικό καλοκαίρι τους!

Use with love. Fill it with Sun.

Ανακαλύψτε περισσότερα για τα AtoZGreek στο www.atozgreek.com και στα social media:

Facebook: AtoZGreek

Instagram: atozgreek