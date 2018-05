Η γυναίκα που έκανε το ροζ πάθος -Τα ρούχα, το σπίτι, ακόμη και ο σκύλος [εικόνες]

Η 53χρονη Kitten Kay, η οποία ζει στο Χόλιγουντ της Καλιφόρνια, παραδέχεται ότι το πάθος της για το ροζ της στοίχισε πάνω από μισό εκατομμύριο δολάρια.

Η ίδια δηλώνει ότι δεν έχει φορέσει άλλο χρώμα από το ροζ τα τελευταία 35 χρόνια, ζει σε ένα ροζ σπίτι και έχει ακόμη και έναν ροζ σκύλο.

Το 2016 η εκκεντρική περσόνα που εργάζεται ως ηθοποιός κέρδισε τον τίτλο του «πιο ροζ ατόμου στον κόσμο», από το Ripley’s Believe It Or Not.

Η Kitten Kay έχει γίνει παγκόσμιο ίνδαλμα και εκατοντάδες άνθρωποι της στέλνουν μηνύματα ή ροζ αντικείμενα. Δεν είναι τυχαίο ότι η Πάρις Χίλτον είναι μια από τις γνωριμίες της.



«Είμαι το πιο ροζ άτομο στον πλανήτη και η ζωή μου είναι αφιερωμένη σε αυτό το χρώμα. Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι είμαι παράξενη αλλά ειλικρινά εγώ είμαι υπερήφανη και νιώθω υπέροχα. Είμαι ένα ροζ φλαμίνγκο σε έναν κόσμο από περιστέρια» δηλώνει.



Μια συνηθισμένη ημέρα για την Kitten είναι να ξυπνάει από το ροζ κρεβάτι της, να φοράει μια ροζ ρόμπα, να πλένει το πρόσωπό της με ροζ σαπούνι και να βάζει τροφή στον ροζ σκύλο της, την Miss Kisses, σε ένα ροζ μπολ.



Η ασυνήθιστη Αμερικανίδα έχει στην κατοχή της αναρίθμητα αξεσουάρ και ρούχα σε όλες τις αποχρώσεις του ροζ, ενώ αγόρασε σε δημοπρασία ακόμη και ένα ροζ φόρεμα της Οντρεϊ Χέμπορν.