Τα Public ανακοίνωσαν το πρώτο ελληνικό marketplace -Ενα τεράστιο διαδικτυακό mall

Tη δημιουργία του πρώτου ελληνικού Marketplace που αλλάζει τα δεδομένα στον χάρτη του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην Ελλάδα ανακοίνωσαν σήμερα τα Public, μέλος του ομίλου Olympia.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, τα Public με μία επένδυση ύψους 1 εκατ. ευρώ σε κορυφαία παγκοσμίως πλατφόρμα marketplace, μετασχηματίζουν το public.gr, σε ένα τεράστιο online mall που φιλοξενεί μικρά και μεγάλα, ελληνικά καταστήματα.

Με την επένδυση των Public σε πλατφόρμα Marketplace δίνεται η δυνατότητα σε ελληνικά καταστήματα να αποκτήσουν το δικό τους shop in shop στο public.gr και να έρθουν σε επαφή με τους 41 εκατ. επισκέπτες του, σε ετήσια βάση.

Μια γκάμα από νεά προϊόντα

Μέσα από αυτές τις συνεργασίες η γκάμα των προιόντων του public.gr εμπλουτίζεται και οι επισκέπτες ανακαλύπτουν νέα προϊόντα και νέες κατηγορίες όπως Βρεφικά Είδη, Είδη Σπιτιού και Smart Living, Γυμναστικής και Sports, Προσωπικής Φροντίδας, Χόμπι και Ελεύθερου Χρόνου, Αυτοκινήτου και Μηχανής, Ταξιδιού και Εποχικά.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος των Public, κ. Χρήστος Καλογεράκης επισήμανε ότι η Public στηρίζει τη λειτουργία της στις αρχές της καινοτομίας και της συνεργασίας. Με βάση αυτές τις αρχές επενδύουμε και δημιουργούμε το πρώτο marketplace στην Ελλάδα, δίνοντας τη δυνατότητα σε Έλληνες επιχειρηματίες με μικρά ή μεγάλα καταστήματα να προωθήσουν τις επιχειρήσεις και τα προϊόντα τους μέσα στο public.gr που δέχεται 41 εκατ. επισκέψεις το χρόνο.

Αυτή τη στιγμή, ένα σημαντικό μέρος των αγορών που πραγματοποιούν οι Έλληνες γίνεται από sites του εξωτερικού, ενώ μπορεί κανείς να βρει τα ίδια και καλύτερα προϊόντα από εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Παράλληλα, μέσα από αυτές τις συνεργασίες δημιουργείται ένας τεράστιος κόσμος online επιλογών για τους πελάτες μας, πρόσθεσε.

Οι πρώτες συνεργασίες αφορούν μεταξύ άλλων σε εταιρίες όπως οι: Baby City, Blue Green, GRC TECH, JustBaby, Kiddo, Kidscom, Koolfly, Lapin House, Medisana, MotherVision, Munchkin, One of One, Outdoor Market, Peramax, Power Force, SafeBebe, Terramare, Tsirikos, Unigreen, VisualStore, ZakcretSports, Zeus, Δημητριάδης, ενώ η ομάδα συνεργατών συνεχώς διευρύνεται.

Την πρωτοβουλία χαιρέτισε ο Πρόεδρος του GRECA, (Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου), κ. Φώτης Αντωνόπουλος, ο οποίος τόνισε τη σημασία του εγχειρήματος συνολικά, τόσο για την προώθηση του e-commerce στη χώρα μας, όσο και για την ενίσχυση της εξοικείωσης των Ελλήνων με τις online αγορές.

Για την ανάδειξη του public.gr στο πρώτο marketplace στην Ελλάδα, τα Public συνεργάστηκαν με τη διεθνή εταιρεία Mirakl, η οποία - προσφέρει σε επίπεδο τεχνολογίας την κορυφαία παγκοσμίως πλατφόρμα. Η Mirakl διαθέτει πολύχρονη εμπειρία 45 και πλέον ετών σε θέματα marketplace έχοντας συνεργαστεί με κορυφαίoυς retailers ανά τον κόσμο, όπως BestBuy, Walmart, Fnac-Darty κ.α.

Τα Public από την αρχή της λειτουργίας τους έδωσαν μεγάλη έμφαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο και έχουν δημιουργήσει μία ομάδα με πολύ μεγάλη τεχνογνωσία στο e-commerce.

Μάλιστα ήταν από τις πρώτες εταιρίες στην Ευρώπη που το 2009 επένδυσε στην ATG ORACLE, την καλύτερη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου στον κόσμο. Σήμερα αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα e-commerce sites σε Ελλάδα και Κύπρο, με την ετήσια συνεισφορά στον τζίρο της εταιρίας να ανέρχεται σε 20%, ενώ διαθέτει ένα μοναδικό οnline κατάλογο προόντων με περισσότερα από 1 εκατ. είδη.

Σύμφωνα με την επίσημη παρουσίαση της νέας πρωτοβουλίας, τα συνεργαζόμενα καταστήματα που θα επιλέξουν τη νέα marketplace πλατφόρμα του public.gr, για να διαθέσουν τα προϊόντα τους, έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν - χωρίς να χρειαστεί να επενδύσουν σε online συστήματα - ένα επιπλέον ισχυρό κανάλι πωλήσεων, απολαμβάνοντας μεταξύ άλλων σημαντικά οφέλη, όπως:

- σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές,

- δυνατότητα προβολής του καταστήματός τους και των προϊόντων τους σε 41 εκατ. online επισκέπτες και επιπρόσθετα, υποστήριξη σε marketing, εκπαιδεύσεις και webinars, αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία της ομάδας e-commerce του public.gr.

Πώς μπαίνει ενα κατάστημα στην πλατφόρμα

Σημαντικά κριτήρια για την ένταξη ενός καταστήματος στην πλατφόρμα marketplace του public.gr αποτελούνη προϊοντική κατηγορία, η ταχύτητα εξυπηρέτησης πελατών, η συσκευασία αποστολής, η έγκαιρη αποστολή με βάση το time promise κ.α.

Στόχος των Public είναι να επιτευχθούν μακροχρόνιες συνεργασίες που θα φέρουν αμοιβαία οφέλη, διατηρώντας υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης προς τους Έλληνες καταναλωτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ