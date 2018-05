Η «κόκκινη παλίρροια» τυλίγει τις ακτές της Καλιφόριας με μία απόκοσμη μπλε λάμψη [εικόνες]

So excited to find some #Bioluminescence in #SanDiego last night! I couldn't resist editing this right when I got home!

A7RII - @Sigma_Photo 24-70 f2.8 @Dell XPS15https://t.co/GR4srTEkZf pic.twitter.com/4smbDLHpPz

— Jack Fusco (@jwfusco) May 9, 2018