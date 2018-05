Βαρύ τίμημα για το υπερπλεόνασμα- «Εφαγε» 2,1 δισ. ευρώ από το ΑΕΠ

Βαρύ τίμημα πλήρωσε η ελληνική οικονομία και κατ’ επέκταση τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, προκειμένου η κυβέρνηση να πείσει τους «έξω» ότι τηρεί με θρησκευτική ευλάβεια τους κανόνες και είναι αξιόπιστη, αφού το υπερπλεόνασμα «ροκάνισε» το ΑΕΠ.

Η Εθνική Τράπεζα, σε ειδική μελέτη της, αναδεικνύει το θέμα και δεν περιορίζεται απλώς στο να επισημάνει τις επιπτώσεις αλλά προχωρά και σε υπολογισμό της ζημιάς: 1,2 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή περίπου 2,1 δις ευρώ μικρότερο ΑΕΠ.

«The fiscal overperformance led to a higher-than-expected fiscal drag in 2017 of about 1.2% of GDP» αναφέρει χαρακτηριστικά η Έκθεση (η δημοσιονομική υπεραπόδοση οδήγησε σε υψηλότερο του αναμενομένου δημοσιονομικό «σύρσιμο» περίπου 1,2% του ΑΕΠ) και να για να μην υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία τι σημαίνει αυτό, καταλήγει:

«This drag is consistent with the relatively modest GDP growth outcome of 1.3% y-o-y in 2017 – against initial estimates by the official sector for annual growth of c. 2.5% y-o-y for this year» ήτοι «αυτό το “σύρσιμο” είναι σχετικό με το μάλλον μέτριο αποτέλεσμα της αύξησης του ΑΕΠ κατά 1,3% το 2017 έναντι των αρχικών επίσημων εκτιμήσεων για αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,5%».

Τα αποκαλυπτήρια της ζημιάς από τη δημοσιονομική υπεραπόδοση, μέσω κυρίως της υπερφορολόγησης (φόροι και εισφορές), είναι η μία όψη του νομίσματος.

Τα ταμειακά αποθέματα

Η άλλη όψη αφορά στο «χτίσιμο» ταμειακών αποθέματων, τέτοιων που να κρατήσουν την Ελλάδα μακριά από τα νύχια των αγορών για τουλάχιστον ενάμιση χρόνο.

Τα στοιχεία από την Έκθεση της HSBC είναι διαφωτιστικά και αποκτούν ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τη στιγμή που προηγήθηκαν συναντήσεις με στελέχη του υπουργείου Οικονομικών και του ΟΔΔΗΧ.

Αυτή τη στιγμή, στον κρατικό κουμπαρά έχουν μαζευτεί περίπου 20 δις ευρώ και αναμένονται 11,5- 12 δις ευρώ από την τελευταία δόση του προγράμματος. Σε αυτά, θα πρέπει να προσθέσει κανείς και τα περίπου 18,5 δις ευρώ των εκτιμώμενων πρωτογενών πλεονασμάτων ως και το 2020, με αποτέλεσμα να μαζεύεται το ασύλληπτο κεφάλαιο των 50 δις ευρώ.

Ωστόσο, το Κράτος συμπεριφέρεται ως… γερολαδάς, καθώς υπό το φόβο των αγορών έχει σταματήσει να πληρώνει τις υποχρεώσεις του. Είναι ενδεικτικό ότι ενώ η κυβέρνηση έχει αναλάβει τη δέσμευση να ξεπληρώσει περίπου 4 δις ευρώ ληξιπρόθεσμων οφειλών ως τον Αύγουστο, αυτή τη στιγμή τα κρατικά χρέη συνεχίζουν να αυξάνονται, παραμένοντας στα επίπεδα των 3,5 δις ευρώ.