Στο Ναύπλιο για Διεθνή Διάσκεψη το Σάββατο ο Παυλόπουλος

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, αύριο Σάββατο 12 Μαΐου θα μεταβεί στο Ναύπλιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας ο Προκόπης Παυλόπουλος θα παραστεί στη Διεθνή Διάσκεψη: «SAFEGUARDING DEMOCRATIC INSTITUTIONS WITHIN A EUROPE IN CRISIS: CHANLENGES AND RESPONSES”.



Πρόγραμμα κινήσεων



ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΙΟΥ 2018

17.25 Άφιξη του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Ναύπλιο, στο Βουλευτικό.

Υποδοχή από τον Δήμαρχο Ναυπλιέων κ. Κωστούρο και τον Πρέσβυ

κ. Στέλιο Περράκη.

17.30 Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα : «Ποιο το μέλλον της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας; Μια διεπιστημονική προσέγγιση».

19.25 Αναχώρηση του Προέδρου της Δημοκρατίας για το Παλαμήδι, στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα.

19.30 Άφιξη. Υποδοχή από τον Δήμαρχο Ναυπλιέων και τον Πρέσβυ κ. Περράκη.

· Καλωσόρισμα από την κα Βίκυ Μίχου.

· Μουσική Εισαγωγή.

Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων κ. Δημ. Κωστούρος ανακοινώνει το Βραβείο, παρουσία του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Μπουκούρη και του Καθηγητή, Πρέσβυ κ. Περράκη.

· Επίδοση του βραβείου «Α. Πολυζωίδης - Γ. Τερτσέτης» για τη Δικαιοσύνη και το Δίκαιο από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στον Πρόεδρο της Επιτροπής Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης κ. G. Buquicchio και στον Δικαστή του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, κ. Α.Α. Cançado Trindale.

Αντιφώνηση τιμηθέντων.

· Μουσικό intermezzo

· Επίδοση του Αριστείου Πολιτειακής Αξίας «Ιωάννης Α.Καποδίστριας», από τον Δήμαρχο Ναυπλιέων στην Α.Ε. τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

· Αντιφώνηση του Προέδρου της Δημοκρατίας

· Μουσικό φινάλε

20.30 Αναχώρηση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την Αθήνα.