Εργαλείο ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα προτείνει η Κομισιόν – Επιστολή Σεντένο

Στην απολογιστική επιστολή του ο επικεφαλής του Eurogroup Μάριο Σεντένο κάνει λόγο για εργαλείο ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα μετά την έξοδο από το πρόγραμμα, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει ακόμα γνωστό τι θα περιλαμβάνει.

Συγκεκριμένα ο Μάριο Σεντένο ανέφερε μετά το Eurogroup της Σόφιας τον Απρίλιο ότι: «Το Eurogroup έλαβε υπόψη το λεγόμενο εργαλείο ΄ενισχυμένης εποπτείας΄ όπως προτάθηκε από την Κομισιόν» («Τhe Eurogroup took note of the so-called 'enhanced surveillance' tool, as proposed by the Commission»).

Παράλληλα ο επικεφαλής του Eurogroup επιβεβαιώνει στην ίδια επιστολή, ότι ο στόχος που έχουν θέσει οι θεσμοί και η Αθήνα είναι να υπάρξει συμφωνία σε επίπεδο τεχνικών αποστολών (Staff Level Agreement) έως το επόμενο Eurogroup στις 24 Μαΐου.

Μνημονεύει επίσης ότι έγινε παρουσίαση του αναπτυξιακού προγράμματος της χώρας από τον υπουργό Οικονομικών της Ελλάδας, αλλά και το ότι συζητήθηκε η μελλοντική παρακολούθηση του προγράμματος.

«Πραγματοποιήσαμε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με ορισμένα βασικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε την επιτυχή έξοδο της Ελλάδας από το πρόγραμμα. Ο Έλληνας Υπουργός παρουσίασε την αναπτυξιακή στρατηγική της Ελλάδας για τα επόμενα χρόνια, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση την αναπτυξιακή δυναμική της Ελλάδας και στην ενίσχυση του επενδυτικού κλίματος» σημειώνεται στην επιστολή.

HSBC: «H εποπτεία θα είναι ένα μνημόνιο χωρίς λεφτά»

Αναλυτής της τράπεζας HSBC σε χθεσινή έκθεσή για την Ελλάδα αναφέρει πως η εφαρμογή του προγράμματος ήταν πιο ομαλή επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, παρά επί ΝΔ και ένας από τους λόγους ήταν η λιγότερο σκληρή αντιπολίτευση στη Βουλή και στους δρόμους. Αν επιστρέψει στην αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να επιστρέψει και στις συνήθειες του παρελθόντος.

Η έκθεση συντάχθηκε έπειτα από πρόσφατη επίσκεψη στελεχών της τράπεζας και πελατών της στην Αθήνα, όπου συναντήθηκαν με τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο, τους θεσμούς και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

«Η μεταπρογραμματική εποπτεία μπορεί να μη διαφέρει και τόσο από ένα πρόγραμμα», είναι ένα από τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν οι εκπρόσωποί της HSBC, οι οποίοι μιλούν για ένα «μνημόνιο χωρίς λεφτά», παρότι στην έκθεσή τους υποστηρίζουν επίσης ότι η Ελλάδα είναι καθ’ οδόν για μια «καθαρή» έξοδο.

Η «ενισχυμένη εποπτεία», που συμφωνήθηκε στο τελευταίο Eurogroup, θα περιλαμβάνει αξιολογήσεις κάθε τρίμηνο, με βάση συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι θα προσδιοριστούν σε μια επιστολή προθέσεων που θα συμφωνηθεί πριν από τη λήξη του προγράμματος, πιθανώς τον Ιούνιο. Η διαφορά από τις σημερινές αξιολογήσεις είναι ότι το «καρότο» δεν θα είναι εκταμιεύσεις δόσεων του δανείου, αλλά ίσως η επιστροφή των κερδών της ΕΚΤ και των κεντρικών τραπεζών της Ευρωζώνης (SMPs και ΑΝFAs), περίπου 5 δισ. ευρώ. Ο συντάκτης της έκθεσης σχολιάζει, μάλιστα, ότι η ελληνική κυβέρνηση περιμένει μια πολύ ελαφριά εποπτεία, αλλά η εντύπωση που αποκόμισε η HSBC από τις επαφές της με την Ε.Ε. ήταν ότι αυτή θα είναι «βαριά».

Η επιστολή Σεντένο