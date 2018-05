Το μιούζικαλ «Mamma Mia» επιστρέφει στους κινηματογράφους φέτος το καλοκαίρι με τον τίτλο «Mamma Mia! Here We go Again».

Οι ηθοποιοί που εμφανίστηκαν στην πρώτη ταινία, Μέριλ Στριπ, Αμάντα Σέιφριντ, Πιρς Μπρόσναν, Κόλιν Φερθ και Ντομινίκ Κούπερ επαναλαμβάνουν τους ρόλους τους με την προσθήκη των Λιλι Τζέιμς και Σερ. Μεταξύ αυτών είναι και ένας Έλληνας, ο Πάνος Μουζουράκης.