Το νέο τρέιλερ του σίκουελ της ταινίας «Mamma Mia» με τίτλο «Mamma Mia! Here We Go Again», κυκλοφόρησε και ανάμεσα στους σταρς του Χόλιγουντ, βλέπουμε και τον δικό μας Πάνο Μουζουράκη.

Στο τέλος του τρέιλερ βλέπουμε τον τραγουδιστή και ηθοποιό να μιλά στην Σερ, ενώ τον παρακολουθεί η Αμάντα Σέιφριντ.

Η ταινία θα προβληθεί στις κινηματογραφικέ αίθουσες τον ερχόμενο Ιούλιο με πρωταγωνιστές, μεταξύ άλλων, την Μέριλ Στριπ, τον Πιρς Μπρόσναν, τον Κόλιν Φερθ και τον Στέλαν Σκάρσγκαρντ.