Ορνιθες: Η παράσταση της Στέγης, που σαρώνει στη Νέα Υόρκη, σε ζωντανή αναμετάδοση στην Ελλάδα

Μετά από sold out παραστάσεις σε Επίδαυρο και Αθήνα οι Όρνιθες «άνοιξαν τα φτερά τους» και παρουσιάζονται με τεράστια επιτυχία στον ετήσιο προγραμματισμό του St. Ann’s Warehouse στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.

Οι παραστάσεις είναι καθημερινά sold out και οι θεατρές μιλούν για την παράσταση του Νίκου Καραθάνου, ως μια γιορτή του θεάτρου και του ελληνικού πολιτισμού.

Στη Νέα Υόρκη η παράσταση αγαπήθηκε από ένα κοινό που δεν ξέρει καν τη γλώσσα, αλλά ανταποκρίνεται συγκινητικά με standing ovation κάθε βράδυ.

Την Κυριακή 13 Μαΐου 2018, στις 23:59 τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας) θα πραγματοποιηθεί η τελευταία παράσταση στην Αμερική, η οποία και θα προβληθεί σε ζωντανή αναμετάδοση σε όλον τον κόσμο μέσα από το http://www.sgt.gr/gre/SPG2148.

Δύο από τα σημαντικότερα media της Αμερικής, οι Νew York Times και το Vulture αποθέωσαν την παράσταση:

«Τέτοιο διονυσιασμό που δυναμιτίζει ολόκληρο το θέατρο έχουν να δουν οι Νεοϋορκέζοι από την εποχή της ακμής του καινοτόμου Living Theater στα '60s. […] Δεν είναι ακριβώς όμορφο, αλλά σκληρό και υπνωτιστικό, αρχέγονο και, ταυτόχρονα, αιθέριο. Είναι η μελωδία της γήινης ύπαρξης, με όλες τις μυστηριώδεις ερεθιστικές υποσχέσεις να περιμένουν την εκπλήρωση και τη ματαίωσή τους.»

The New York Times, Ben Brantley, 6-5-2018

«Ένα ενθουσιώδες και ξέφρενο καρναβάλι των αισθήσεων – μια γιορτή που στην ουσία της είναι ανοιχτή σε όλους, ριζοσπαστική και θριαμβευτικά ζωντανή.»

Vulture, Sara Holdren, 7-5-2018

H Καλλιτεχνική Διευθύντρια του St. Ann’s Warehouse, Susan Feldman, αναφέρει: «Οι Όρνιθες διαθέτουν μια άγρια και ανατρεπτική δύναμη, που μου θύμισε το πρώτο ανέβασμα του Hair, με το χίπικο μανιφέστο τους και το ανακάτεμα πολύχρωμων, ετερόκλητων ηθοποιών και μουσικών σε ρόλους πτηνών και θεών, ανάμεσά τους και έναν παραολυμπιονίκη αθλητή στον ρόλο του Δία. Η μουσική του Άγγελου Τριανταφύλλου και ο εκπληκτικός ήχος πτηνών, που δημιουργεί μαζί με τους ηθοποιούς, έμειναν χαραγμένα στη μνήμη μου για πολύ καιρό αφότου είδα την παράσταση στην Αθήνα.»

Το St. Ann’s Warehouse, ένα ιστορικό οικοδόμημα 2.300 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο πριν από τον αμερικανικό εμφύλιο πόλεμο, έχει φιλοξενήσει εμβληματικούς καλλιτέχνες και ομάδες όπως τους David Bowie, Lou Reed, Marianne Faithful, Charlie Kaufman, Αδελφούς Κοέν, The Wooster Group, Mabou Mines, Jeff Buckley. Έχει παρουσιάσει παραστάσεις από θέατρα, όπως τα The Royal Court Theatre, The Globe Theatre, Εθνικό Θέατρο της Σκοτίας, Donmar Warehouse, Young Vic, Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας, Schaubühne.

Ο θίασος: Μαρία Διακοπαναγιώτου, Βασιλική Δρίβα, Νίκος Καραθάνος, Έμιλυ Κολιανδρή, Έκτορας Λιάτσος, Χρήστος Λούλης, Γρηγορία Μεθενίτη, Amalia Bennett, Κώστας Μπερικόπουλος, Κωνσταντίνος Μπιμπής, Φοίβος Ριμένας, Μιχάλης Σαράντης, Γιάννης Σεβδικαλής, Άρης Σερβετάλης, Έλενα Τοπαλίδου, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Άγγελος Τριανταφύλλου, Χάρης Φραγκούλης, Γαλήνη Χατζηπασχάλη

Παίζουν ζωντανά οι μουσικοί: Σοφία Ευκλείδου, Μιχάλης Καταχανάς, Δημήτρης Κλωνής, Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Δημήτρης Τίγκας

Μετάφραση: Γιάννης Αστερής

Σκηνοθεσία: Νίκος Καραθάνος

Διασκευή: Νίκος Καραθάνος, Γιάννης Αστερής, Σκηνικά & Κοστούμια: Έλλη Παπαγεωργακοπούλου, Μουσική: Άγγελος Τριανταφύλλου, Φωτισμοί: Σίμος Σαρκετζής, Κίνηση: Amalia Bennett