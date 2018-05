Αγνώριστη η Σερτάμπ -H νικήτρια της Eurovision, 15 χρόνια μετά [εικόνες]

Εντελώς διαφορετική σε σχέση με το 2003, όπου και κέρδισε την Eurovision με την Τουρκία είναι σήμερα η Σερτάμπ Ερενέρ.

Η 53χρονη τραγουδίστρια είχε ξεχωρίσει το 2003 λικνίζοντας το κορμί της και τραγουδώντας το Every Way That I Can, το οποίο μετά έγινε μετά μεγάλο hit στην χώρα μας.

Σήμερα, δεκαπέντε χρόνια μετά, η Σερτάμπ έχει αλλάξει εντελώς την εμφάνισή της, ενώ τώρα έχει πιο σγουρά και ξανθά μαλλιά.

Χωρίς να διστάζει να βγάζει φωτογραφίες στο Instagram, όπου είναι επιμελώς ατημέλητη, η Σερτάμπ Ερενέρ μπορεί να έχει αλλάξει, αλλά ασχολείται ακόμη με την μουσική.

Η γνωστή τραγουδίστρια, εξακολουθεί να διοργανώνει συναυλίες και εμφανίσεις για το κοινό της, χορογραφώντας αρκετά από τα τραγούδια της, τα οποία και δημοσιεύει στα social media.

